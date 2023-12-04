Годовая инфляция в ноябре в Грузии составила 0,1%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 4 декабря, годовая инфляция в ноябре 2023 года составила 0,1%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,2%.

На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 9,8%); алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 5,1%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 3,4%); транспорт (рост на 2,5%) и продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 3,1%).

Что касается месячной инфляции, основное влияние на формирование цен здесь оказало изменение цен следующих групп: жилье, вода, электроэнергия, газ (рост на 0,9%); продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 0,5%); здравоохранение (снижение на 0,8%); мебель, предметы быта, товары для дома (снижение на 1,7%).

Что касается группы продуктов питания и безалкогольных напитков, цены снизились по следующим подгруппам: масло и жиры (-19,4%), овощи и бахчевые (-11,7%), хлеб и хлебобулочные изделия (-9,2%), молоко, сыр и яйца (-3,5%), сахар, варенье и другие сладости (-2,5%). При этом выросли цены на фрукты и виноград (12,2%), мясо и мясопродукты (6,3%), рыбу (5,0%), минеральную и родниковую воду, безалкогольные напитки и натуральные соки (2,7%).

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