В декабре 2023 года годовая инфляция в Грузии составила 0,4%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 января, годовая инфляция в Грузии в декабре 2023 года составила 0,4%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,1%.

На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 10,1%); транспорт (рост на 5,1%); продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 2,7%) и здравоохранение (снижение на 3,8%).

Что касается месячной инфляции, здесь основное влияние на формирование цен оказало изменение цен на следующие группы: продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 0,9%); мебель, предметы для семьи, уход за домом (снижение на 0,9%), одежда и обувь (снижение на 1,1%).

Что касается группы продуктов питания и безалкогольных напитков, в декабре цены выросли на следующие подгруппы: овощи и бахчевые (5,1%); фрукты и виноград (3,3%); молоко, сыр и яйца (1,5%); хлеб и хлебобулочные изделия (0,6%); кофе, чай и какао (0,1%). При этом цены снизились по подгруппам: рыба (-2,8%); масло и жиры (-1,8%); мясо и мясопродукты (-0,2%).

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