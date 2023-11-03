В октябре годовая инфляция в Грузии составила 0,8%
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 ноября, годовая инфляция в октябре 2023 года составила 0,8%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,6%.
На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 9,8%); алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 6,6%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 4,2%); транспорт (рост на 1,2%) и продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 1,2%).
Что касается месячной инфляции, здесь основное влияние на ценообразование оказало изменение цен на следующие группы: транспорт (рост на 3,6%); одежда и обувь (рост на 3,3%); алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 1,3%).
По группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на фрукты и виноград (15,3%), рыбу (6,9%), овощи и бахчевые (6,0%), мясо и мясопродукты (5,9%), снизились на сахар, варенье и другие сладости (-1,2%); молоко, сыр и яйца (-2,9%); хлеб и хлебобулочные изделия (-8,8%); масло и жиры (-24,4%).
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