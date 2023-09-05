В августе годовая инфляция составила 0,9%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 4 сентября, годовая инфляция в августе 2023 года составила 0,9%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,7%.

Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 10,9%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 5,0%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 2,4%); транспорт (снижение на 7,9%) и здравоохранение (снижение на 7,3%).

Что касается месячной инфляции, основное влияние на формирование цен здесь оказало изменение цен на следующие группы: продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 2,1%) и транспорт (рост на 1,6%).

Относительно продуктов питания и безалкогольных напитков, в этом месяце цены выросли в следующих подгруппах: овощи и бахчевые (19,3%), молоко, сыр и яйца (3,4%), фрукты и виноград (1,7%), рыба (1,0%), кофе, чай и какао (0,4%), мясо и мясные продукты (0,3%). За этот же период цены в основном снизились на хлеб и хлебобулочные изделия (-1,2%), а также на масло и жир (-1,1%).

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