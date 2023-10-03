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Продуктовый прилавок. Источник: Mehrad-Vosough / Unsplash.com
Новости

В сентябре годовая инфляция в Грузии составила 0,7%

Civil.ge Send an email 03/10/2023 - 13:55
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Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 октября, годовая инфляция в сентябре 2023 года составила 0,7%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,6%.

Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 10,0%); алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 5,6%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 5,1%); транспорт (снижение на 4,3%) и здравоохранение (снижение на 4,7%).

Что касается месячной инфляции, основное влияние на ценообразование оказало изменение цен на следующие группы: образование (рост на 5,5%); транспорт (рост на 2,6%) и здравоохранение (рост на 0,7%).

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Civil.ge Send an email 03/10/2023 - 13:55
4 1 minute read

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