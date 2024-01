Центр прав человека опубликовал доклад о собраниях и демонстрациях в 2023 году

Центр прав человека 22 января опубликовал сводный доклад за 2023 год по мониторингу собраний и демонстраций. В докладе представлены случаи нарушений национального законодательства и несоблюдения международных стандартов во время 15 собраний, за которыми наблюдал Центр прав человека. В частности, вопросы, обсуждаемые в документе, касаются использования специальных средств для разгона акций, нарушение прав лиц, задержанных в административном порядке на акции, запрет установки протестных палаток, участие непропорционального количества полицейских сил и неидентифицируемых полицейских, а также проблем, связанных с безопасностью участников акций.

Задержание активистов во время акций

В докладе упоминается несколько случаев, когда полиция задерживала активистов с нарушением различных административных правил и процедур. В частности, упоминается административное задержание отца Лазаре Григориадиси – Беки Григориадиси, когда он пытался установить палатку возле здания Парламента в знак протеста против ареста его сына. По мнению Центра прав человека, были нарушены процессуальные нормы содержания под стражей, а также, возможно, имело место злоупотребление полномочиями. В докладе отмечается, что Григориадиси предупредил полицию, что собирался установить палатку, и что полиция должна была предупредить его, что он не имел такого права, прежде чем задержать его. Кроме того, в организации заявляют, что «в условиях, когда не существовало соответствующей правовой нормы, запрещающей установку палатки в сквере, нет законных оснований для административного задержания лица за установку палатки».

В докладе также упоминается акция протеста 2 июня, за которой последовало задержание Беки Григориадиси, когда несколько активистов были задержаны за то, что у них были баннеры, а в некоторых случаях, держали чистые листы бумаги.

В документе также упоминается случай 29 мая, когда гражданский активист Бежан Цмимитидзе был задержан во время съемки акции протеста на свой мобильный телефон. В докладе говорится, что ему не разъясняли причину ареста, его местонахождение после задержания было неизвестно, и ему не разрешили связаться с адвокатом.

В документе говорится, что аналогичные инциденты имели место во время протестов 7-9 марта.

«Согласно практике Европейского суда по правам человека, у государства есть негативное обязательство не вмешиваться в свободу собраний без легитимного, правового основания и не допускать непропорционального ограничения этого права. Соответственно, полиция должна принять решение о задержании участника акции только в том случае, если есть необходимость предотвратить нарушение закона (например, насильственное поведение)», – говорится в докладе.

Непропорциональное количество полицейских

В докладе Центра прав человека говорится о тенденции мобилизации на акции протеста непропорционально большого количества сотрудников полиции. В частности, отмечается, что количество присутствовавших на протестах полицейских было либо избыточным, либо было мобилизовано недостаточно.

Центр прав человека подчеркивает важную роль полиции в планировании, подготовке и содействии мирным протестам и заявляет, что количество полицейских, присутствующих на акциях протеста, должно определяться необходимостью полной защиты общественного порядка и обеспечения безопасности протестующих. В докладе приводится несколько случаев, когда была очевидна непропорциональная мобилизация полиции (слишком много или слишком мало):

На акции Беки Григориадиси 3 июня количество полицейских превышало количество участников в 3 раза.

В акциях 29-30 мая и 1 июня приняли участие около 15 участников, а на месте были мобилизованы около 60 полицейских.

На акции, организованной 30 апреля Гией Гачечиладзе («Уцноби») и Зазой Папуашвили «Я иду к вам – Грузия прежде всего», приняли участие около 11 тысяч граждан, в то время как на месте были мобилизованы около 100 полицейских.

В докладе также говорится о «Прайд Фестивале» 2023 года, который «сорвался из-за неправильной оценки рисков, ожидаемых при его проведении». «Несмотря на то, что информация об организованной контракции и ожидаемых насильственных действиях через онлайн-платформы была доступна в открытых источниках, государство не выполнило свое позитивное обязательство и не смогло защитить участников Прайд-фестиваля от агрессивных действий контрдемонстрантов», – говорится в документе.

Неидентифицируемые сотрудники полиции

В Центре прав человека заявляют, что за отчетный период мониторинга в большинстве случаев на акциях наряду с сотрудниками полиции в форме были представлены сотрудники полиции без униформы, идентификация которых была затруднена или невозможна. По заявлению центра, они находились в контакте с полицейскими в форме и располагались на территории акции. По мнению респондентов Центра прав человека, «таких полицейских легко узнать, поскольку они активны, записывают разговоры участников митинга, фотографируют».

В организации заявляют, что согласно международной практике, сотрудники полиции, участвующие в проведении акций, должны носить униформу или быть идентифицируемыми. «Возложение указанной обязанности на сотрудника полиции обеспечивает усиление ответственности и подотчетности среди сотрудников полиции», – говорится в докладе.

Ограничения на установку протестных палаток

В докладе вновь говорится о протесте Беки Григориадиси, которому не разрешили поставить палатку. Кроме того, палатка Григориадиси была конфискована без каких-либо объяснений.

В Центре прав человека подчеркивают, что установка палатки является частью его права на свободу выражения мнений, которое полиция несправедливо нарушила. Организация также отмечает, что свобода собраний и выражения мнений гарантирована Конституцией Грузии и что правительство может ограничить это право только в том случае, если для этого есть правовые основания. В докладе отмечается, что законодательством Грузии не установлен запрет на установку палатки с целью выражения протеста.

Разгон акции с использованием специальных средств

За отчетный период мониторинга акций, наряду с другими вопросами, предметом исследования была оценка целесообразности и законности разгона акции с использованием специальных средств, что имело место на акциях, проходивших перед зданием Парламента 7-9 марта. Анализируя эти акции, в докладе было выявлено несколько ключевых проблем, в том числе:

При разгоне акции было нарушено правило применения специальных средств; Полиция применила непропорциональную силу против митингующих; При разгоне акции с использованием специальных средств были нарушены международные стандарты .

В частности, Центр прав человека отмечает случаи применения перцового спрея и водометов против мирных демонстрантов на акции протеста 7 марта без предварительного предупреждения. В Центре прав человека утверждают, что применение специальных средств для разгона, как считает организация, мирной демонстрации, было неоправданным. Спецсредства применялись полицией и 8-9 марта, говорится в документе. Кроме того, на кадрах, распространенных открытыми источниками, видно, как полицейский распыляет перцовый спрей в направлении глаз одного из участников акции, а также был зафиксирован случай смешивания перцового баллончика со струей воды.

По заявлению организации, по стандартам ОБСЕ применение перцового спрея разрешено только для отпора отдельным участникам демонстрации, которые действуют агрессивно, а не без разбора в отношении всех участников демонстрации. При этом запрещено использовать его с расстояния менее 1 метра. Одновременное использование перцового спрея и водометов противоречит международным стандартам, поскольку в таком случае существует риск умышленного причинения вреда человеку.

Безопасность участников акции

В докладе четко сказано, что обеспечение безопасности протестующих является обязанностью государства. Согласно документу, во время демонстраций 7-9 марта, когда они были разогнаны специальными средствами, под угрозой оказалась безопасность тех лиц, в том числе работающих на местах журналистов, которые не вели себя агрессивно и выражали свой протест мирным путем. Что касается акции-шествия Альт-Инфо/Консервативного движения, в докладе говорится, что протестующие угрожали безопасности других людей, бросая камни.

В связи с Прайд-фестивалем, в докладе говорится, что «государство не выполнило свое позитивное обязательство по защите участников прайда от агрессивных действий контрдемонстрантов». Кроме того, «учитывая агрессию контрдемонстрантов, физическая безопасность участников фестиваля оказалась под серьезной угрозой», – говорится в докладе.

Рекомендации

Центр по правам человека призывает несколько ведомств активизировать свои усилия по обеспечению права на свободу выражения мнений. В частности, организация рекомендует Парламенту Грузии воздержаться от введения необоснованных ограничений свободы собраний, а также учитывать практику Европейского суда по правам человека и международные стандарты при принятии законодательства, регулирующего свободу собраний и выражения мнений или внесения изменений в такое законодательство.

Центр прав человека призывает МВД Грузии:

эффективно обеспечить защиту свободы выражения мнений и собраний всех граждан;

не допускать незаконного ограничения свободы собраний, охраняемой Конституцией Грузии, и предоставить участникам акции возможность беспрепятственно устанавливать и использовать палатку для протеста;

обеспечить участие полицейских в форме и идентифицируемых лицах в процессе проведения собраний и демонстраций;

обеспечить мобилизацию пропорционального количества полицейских во время собраний и демонстраций;

обеспечить защиту участников мирных собраний от контрдемонстрантов;

соблюдать требования национального законодательства и международных стандартов при разгоне протеста с использованием специальных средств;

перед применением специальных средств в соответствии с требованиями законодательства Грузии уполномоченные представители Министерства внутренних дел должны сделать предварительное предупреждение и дать участникам митинга разумное время для того, чтобы разойтись;

обеспечить применение специальных средств в соответствии с принципом пропорциональности силы только в случаях крайней необходимости;

обеспечить переподготовку сотрудников министерства в связи с применением специальных средств и применения специальных средств в соответствии с инструкциями, утверждаемыми Министром внутренних дел.

Центр прав человека призывает Специальную следственную службу обеспечить своевременное, полное и объективное расследование случаев, связанных с возможным злоупотреблением полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных органов, насилием в отношении активистов, участвующих в акции протеста, или применением несоразмерной силы.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)