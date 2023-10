Парламент принял поправку к закону «О собраниях и манифестациях»

5 октября в третьем чтении Парламент Грузии принял поправки к закону «О собраниях и манифестациях» в ускоренном порядке. 74 депутата поддержали изменение, 22 проголосовали против.

Согласно закону участникам собрания или демонстрации запрещается устанавливать временное сооружение, если его устройство создает угрозу участникам собрания или манифестации или другим лицам, препятствует охране общественного порядка и безопасности полицией, вызывает нарушение нормального функционирования предприятия, учреждения или организации, без его организации по существу не будет ограничено проведение собрания или манифестации, и/или его устройство не связано с собранием или манифестацией. В случае нарушения закона лицо будет оштрафовано на 500 лари или подвергнуто административному аресту на срок 15 суток.

Также в третьем чтении 75 голосами против 20 Парламент принял сопутствующий проект, предусматривающий внесение изменений в «Кодекс об административных правонарушениях». Согласно поправке, к санкциям, предусмотренным за нарушение отдельных норм Закона о собраниях и демонстрациях, добавлена ​​новая санкция – конфискация предмета правонарушения.

Инициаторами законопроектов являются депутаты Парламента Анри Оханашвили, Ираклий Бераия, Гиви Миканадзе, Рати Ионатамишвили, Ираклий Шатакишвили, Тенгиз Шарманашвили и Александр Табатадзе.

Реагирование на поправки

Принятые изменения оппозиция и активисты называют «новым российским законом». Вечером 5 октября несколько активистов провели акцию протеста перед зданием Парламента. Протестующие установили палатки и оставались на территории всю ночь. Они требовали, чтобы президент Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект.

В ходе акции были задержаны два человека. По информации МВД, они задержаны за административное правонарушение по статье 166. В то же время во время продолжающейся акции возле здания Парламента правоохранители вывели с территории отца Лазаре Григориадиси, Беку Григориадиси и его брата Каху Григориадиси. По словам собравшихся возле Парламента, между правоохранителями и участниками акции произошла словесная перепалка, после чего Беку и Каху Григориадиси увезли машины Патрульной полиции. Неизвестно, были ли они арестованы или просто вывезены из этого района.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил 6 октября, что даже если президент наложит вето на закон, Парламент его преодолеет, поскольку «мы считаем, что это правильный закон, он отвечает на вызовы безопасности, которые есть в Грузии».

Посол ЕС в Грузии Павел Херчински прокомментировал этот вопрос в беседе с представителями СМИ 6 октября: «что я могу сказать, так это то, что, как ЕС, мы осуждаем насилие, и не имеет значения, на кого оно направлено, мы осуждаем любой вид насилия, но, с другой стороны, мы очень четко поддерживаем свободу выражения мнений и собраний».

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани 4 октября опубликовал заявление, в котором заявил, что «представленный проект является грубым вмешательством в свободу слова/собраний, ограничивает выражение мнения путем использования временных сооружений (например, палатки). Столь интенсивное ограничение свободы слова в демократическом обществе может быть оправдано только необходимостью защиты важного, весомого интереса, который не вырисовывается в представленном законопроекте».

