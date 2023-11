Центр прав человека: Во время протестов 7-9 марта полиция нарушила международные стандарты

НПО «Центр прав человека» опубликовала доклад об использовании полицией спецсредств во время акций протеста 7-9 марта 2023 года, где граждане протестовали против инициированных парламентским большинством законопроектов о «прозрачности иностранного влияния» и «регистрации иностранных агентов».

По оценке представителей центра, наблюдавших за демонстрациями 7-9 марта, акции проходили в мирной обстановке. 7 марта около 20:00 Парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». К тому времени число собравшихся на акции превысило 10 тысяч. Спецназ заблокировал входы в здание Парламента и не позволил участникам митинга передвигаться по улице. В 20:20 полиция без всякого предупреждения начала применять перцовый спрей и водометы для разгона протестующих.

Предупреждение о применении спецсредств на митингах 7-9 марта прозвучало лишь постфактум, когда у участников уже не было времени разойтись. По словам наблюдателей Центра прав человека, во время демонстраций полиция применяла специальные средства (перцовый спрей и водомет), не принимая во внимание принцип необходимости. В одном случае можно увидеть, как полицейский распыляет перцовый спрей прямо в глаза протестующему. Кроме того, на кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как полицейские смешивают перцовый спрей с водометами, что нарушает международные стандарты и создает риск умышленного причинения вреда людям.

Согласно Закону Грузии «О полиции», «водомет, бронеавтомобиль и другие специальные транспортные средства используются для предотвращения массового нарушения правопорядка, отражения группового нападения на государственный и/или общественный объект, для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование полицейского остановиться, для задержания вооруженного преступника». В докладе отмечается, что ни одно из вышеперечисленных оснований в ходе протеста обнаружено не было. Таким образом, полиция без каких-либо законных оснований применила водометы для разгона участников мирного собрания.

Согласно международным стандартам, применение перцового спрея не допускается на расстоянии менее одного метра (оптимальное расстояние – от 1,25 до 2 метров), а также в отношении участника митинга, не ведущего себя агрессивно. Неизбирательное применение силы полицией против любого человека может привести к эскалации конфликта, как это произошло во время мартовских протестов.

В Центре прав человека подчеркивают, что действия некоторых участников демонстраций 7-9 марта выходили за рамки права на мирные собрания и демонстрации. Однако, согласно руководящим принципам ОБСЕ, даже если на митинге наблюдаются ненадлежащее поведение одного или нескольких участников демонстрации или отдельные случаи насилия, мирная демонстрация не приобретает автоматически характер насильственного собрания, что, в свою очередь, может рассматриваться как правовая основа для ограничения свободы собраний.

Центр прав человека рекомендует:

Специальной следственной службе:

Обеспечить своевременное, всестороннее и беспристрастное расследование случаев, связанных с возможным злоупотреблением полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Генеральной прокуратуре Грузии:

Тщательно расследовать законность распоряжения, связанного с применением специальных средств, а также масштабов применения таких средств.

Министерству внутренних дел:

Уважать свободу собраний, предусмотренную Конституцией Грузии, и не вмешиваться неоправданно в осуществление этого права;

Перед применением специальных средств, в соответствии с требованиями законодательства Грузии, уполномоченные представители Министерства внутренних дел Грузии должны заранее предупредить участников акции и дать им разумное время для выполнения данного предупреждения и разойтись;

Обеспечить применение специальных средств в соответствии с принципом применения пропорциональной силы только в случаях крайней необходимости;

Соблюдать требования национального законодательства и международных стандартов при разгоне общественных собраний специальными средствами;

Подготовить сотрудников министерства по использованию специальных средств и обеспечить их использование в соответствии с инструкциями, утвержденными Министром внутренних дел.

