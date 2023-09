Центр по правам человека говорит о непропорциональном использовании сотрудников полиции на митингах

Центр по правам человека 27 сентября опубликовал краткий отчет о мониторинге количества полицейских, мобилизуемых во время акций протеста, и неидентифицированных полицейских. В период с января по август 2023 года организация наблюдала за 10 акциями протеста. По оценке наблюдателей организации, «в ходе акций выявилась тенденция к мобилизации непропорционального количества полицейских по сравнению с числом участников акции».

По заявлению организации, бывают случаи, когда количество полицейских значительно превышает количество участников акции, а иногда, наоборот, настолько меньше, что полиция не в состоянии обеспечить общественный порядок и безопасность участников акции – в частности, для их защиты от контрдемонстрантов с насильственными намерениями. Кроме того, наряду с полицейскими в форме в ходе акций были представлены полицейские без служебной униформы.

В отчете акцентируется внимание на конкретных акциях протеста, в том числе акции, организованной Бекой Григориадиси, отцом находящегося в заключении Лазаре Григориадиси, а также акции, организованной Гией Гачечиладзе (Уцноби) и Зазой Папуашвили под названием «Я иду – Грузия прежде всего». Во время акций протеста, проходивших с 28 мая по 4 июня, количество сотрудников полиции как минимум в три раза превышало количество участников акции. Напротив, на акции, организованном Гачечиладзе и Папуашвили, на которой присутствовало около 11 тысяч граждан, было мобилизовано около 100 полицейских. По данным наблюдателей Центра по правам человека, на всех трех вышеперечисленных акциях присутствовали неидентифицированные полицейские в штатской одежде.

Кроме того, по оценке Центра по правам человека, проблема мобилизации неадекватного количества сотрудников полиции была зафиксирована 8 июля 2023 года во время «Прайд Фестиваля». По оценке центра, государство не выполнило свое позитивное обязательство по защите участников «Прайд Фестиваля» от агрессивных действий контрдемонстрантов, в результате чего провести фестиваль не удалось. «Согласно прецедентному праву Европейского суда по правам человека, сотрудники полиции имеют прямую обязанность защищать, когда они знают или должны были знать, что существуют риски, связанные с публичным мероприятием, организованным уязвимой группой – особенно в свете враждебного отношения к ЛГБТ-сообществу в Грузии», – говорится в отчете.

По заявлению организации, свобода собраний и выражения мнения защищена Конституцией Грузии, и обязанность эффективно защищать эту свободу лежит на государстве. Согласно Закону Грузии «О полиции», полиция в части выполнения превентивных функций обеспечивает безопасность участников собраний, демонстраций и других массовых мероприятий. Чтобы защитить безопасность и свободу слова участников акции, государство должно действовать согласно ситуации и мобилизовать на митинг пропорциональное количество полицейских. «Непропорциональное и чрезмерное вмешательство полиции вместо того, чтобы снизить напряженность, может, наоборот, создать конфронтационную ситуацию», – заявляют в организации.

Согласно отчету, также важно, чтобы те сотрудники полиции, которые вовлечены в организации мирного проведения акций протеста, были четко и индивидуально идентифицированы во время акции. «Последнее способствует повышению ответственности и подотчетности полицейских, представленных на акции, поскольку у таких полицейских есть ощущение, что за ними наблюдают и если они нарушают требования закона, их можно привлечь к ответственности».

Учитывая вышеизложенное, организация обращается к МВД Грузии с рекомендацией:

эффективно обеспечить защиту свободы выражения мнений и собраний всех граждан;

руководствоваться принципами законности, необходимости и соразмерности для обеспечения мирного проведения собраний и демонстраций;

обеспечить участие полицейских в форме и идентифицируемых полицейских в процессе проведения собраний и демонстраций;

обеспечить мобилизацию пропорционального количества полицейских во время собраний и демонстраций;

обеспечить защиту участников мирных собраний от агрессивных контрдемонстрантов.

