Российские оккупационные силы роют траншею возле села Гремисхеви

Лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава 7 января поделился фотографией, на которой запечатлен процесс рытья военной траншеи российскими оккупационными войсками. Траншеи роют на оккупированной территории Цхинвальского региона, у блокпоста возле села Гремисхеви Душетского муниципалитета.

По словам Кацарава, процесс обустройства траншей оккупационными силами начался с конца октября. «Это представляет собой определенный тип подготовки, что еще раз свидетельствует о том, что оккупационный режим не останавливается, несмотря на то, что «Грузинская мечта» доказывает нам, что они ведут прагматичную политику», – сказал Кацарава в разговоре с телеканалом «Мтавари архи».

«Civil Georgia» за комментарием обратился в Службу госбезопасности Грузии, где нам заявили, что в связи с «очередными деструктивными действиями» у линии оккупации активирована «горячая линия» и проинформированы иностранные партнеры. По данным СГБ, процесс усиления блокпостов на этом конкретном участке не является новым и начался полтора года назад. По данным СГБ, этот вопрос будет обсуждаться на встречах, запланированных в Эрнетском и Женевском формате.

Незаконный процесс т.н. «бордеризации» в окрестностях села Гремисхеви Душетского муниципалитета начался в августе 2022 года. На этой территории оккупационные силы создали постоянный крупный блокпост, т.н. оперативная база. По словам Кацарава, действия вдоль линии оккупации являются частью «нового оккупационного плана» России. Целью плана является «оккупация дополнительных 208 квадратных километров», куда входят территории Земо Рача, Земо Имерети, Шида Картли и Мцхета-Мтианети.

