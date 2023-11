Россия хочет, чтобы Тбилиси начал процесс «делимитации» оккупационной линии, чтобы избежать «новых обострений»

14 ноября заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин призвал сопредседателей Женевских международных дискуссий «более энергично работать» с официальным Тбилиси во избежание «новых обострений» на линии оккупации Цхинвальского региона.

По информации МИД России, Галузин сделал это заявление во время встречи с сопредседателями Женевских международных переговоров. Встреча прошла в рамках подготовки к следующему раунду обсуждений, запланированному на начало декабря.

Заявлению российского дипломата предшествовало убийство российскими оккупационными силами гражданина Грузии Тамаза Гинтури 6 ноября вблизи села Кирбали, расположенного у линии оккупации Цхинвальского региона. В ходе того же инцидента был похищен еще один гражданин Грузии, которого освободили из заключения 9 ноября.

МИД России воспользовался этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть важность разработки юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси и оккупированными регионами «в целях укрепления безопасности» на местах. Российская сторона заострила внимание на важности «выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой, а также запуска процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией».

Женевские международные переговоры стартовали в свое время с целью реализации Соглашения о прекращении огня от августа 2008 года между Москвой и Тбилиси. Однако Россия, признавшая Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами в 2008 году, настаивает на том, что является посредником в переговорах, а не стороной конфликта, и хочет, чтобы Тбилиси узаконил оккупационные линии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)