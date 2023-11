Центр социальной справедливости: усилия властей Грузии по обеспечению безопасности вдоль линии оккупации слабы

НПО «Центр социальной справедливости» опубликовала 7 ноября заявление по поводу убийства российскими оккупантами гражданина Грузии Тамаза Гинтури в селе Кирбали Горийского муниципалитета Грузии.

Центр социальной справедливости заявляет, что практика незаконных задержаний и похищений является серьезным последствием оккупации и продолжающегося конфликта, который подвергает население, живущее вблизи разделительной линии, постоянному страху и опасности. Организация отмечает, что международное право в области прав человека возлагает ответственность за нарушения прав человека в условиях продолжающейся оккупации на Российскую Федерацию.

«К сожалению, усилия властей Грузии по обеспечению безопасности и предотвращению рисков в селах, расположенных вблизи линии оккупации, являются слабыми, – отмечают в организации, – «До сих пор в селах у разделительной линии нет системы раннего оповещения, которая давала бы правоохранительным органам возможность своевременно выявлять угрозы и принимать превентивные меры. Работа полиции в указанных селах также недостаточна. По данным количественного опроса 2022 года, проведенного при поддержке Женской организации ООН, в 63% сел на разделительной линии в направлении Цхинвали нет полицейского участка, а в 39% этих же сел полиция не проводит патрулирования».

Центр социальной справедливости призывает власти Грузии:

инициировать расследование убийства Тамаза Гинтури и обеспечить идентификацию и наказание виновных лиц;

активизировать усилия по своевременному освобождению задержанного Левана Дотиашвили;

немедленно внедрить систему раннего оповещения в селах, расположенных вблизи линии оккупации, и существенно усилить работу полиции в этих селах в целях защиты жизни, безопасности и достоинства граждан Грузии;

усилить политико-дипломатическую работу на международном уровне с целью признания фактов российской оккупации Грузии и вытекающих из нее массовых нарушений прав, а также усилить внешнеполитическое давление на Россию. К сожалению, политические усилия в этом направлении, похоже, сокращены и ослаблены;

Использовать международно-правовые механизмы для оспаривания наиболее серьезных нарушений прав со времен августовской войны и защиты интересов жертв.

