Антиоккупационное движение выражает обеспокоенность по поводу предполагаемого «нового плана оккупации»

Лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава заявляет, что оккупационные силы готовят «новый план оккупации» для дальнейшей оккупации территории Грузии. По словам Кацарава, его движение, которое постоянно распространяет информацию о ситуации на линии оккупации, с ноября 2021 года пытается привлечь внимание общественности к этому вопросу.

«Новый план оккупации предполагает оккупацию еще 208 квадратных километров. Это территория, которая не вошла в итоги войны 2008 года», – написал Кацарава. По его словам, в «новый план оккупации» входят Земо Рача, Земо Имерети, Шида Картли и Мцхета-Мтианети.

«В этом посте мы представляем вам «очерченную» оккупантами территорию части Хурвалети, которую мы взяли с презентации оккупационного режима в ноябре 2021 года», – говорит Кацарава. На фотографиях видно, что село Хурвалети полностью оккупировано российскими оккупационными силами. В настоящее время часть села Хурвалети оккупирована, но другая часть находится под контролем центральной власти Грузии.

По словам Кацарава, 29 ноября оккупационные силы провели учения в окрестностях Хурвалети, в 180 метрах от линии оккупации. «По нашему мнению, упомянутые учения связаны с новым планом оккупации, определенные этапы его реализации уже начались», – заявил Кацарава, приложив видео, подтверждающее эту информацию.

«Civil Georgia» обратился за комментарием в Службу госбезопасности Грузии, где нам заявили, что показанные на видео вооруженные люди перемещаются вглубь оккупированной территории. По заявлению ведомства, этот вопрос будет поднят в ходе встреч в Эрнетском и Женевском форматах.

