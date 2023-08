Российские оккупационные силы укрепляют оккупационную линию Цхинвали

Антиоккупационное движение «Сила в единстве», регулярно патрулирующее линию оккупации, сообщает, что российские оккупационные силы устанавливают блокпосты вдоль линии оккупации в Цхинвальском регионе.

Лидер движения Давид Кацарава пишет, что на этот раз дополнительный оборонительный забор возводится на участке Орчосани-Хурвалети примерно в 2 километрах от центральной автомагистрали Грузии.

Тем временем российское инженерное подразделение активно роет и готовит капитальную систему укреплений.

Информацию сопровождают кадры, снятые с помощью дрона.

Кацарава пишет, что группа наблюдала аналогичные инженерные системы в селах Тамарашени, Гогети, Джариашени, Ахмаджи и Хурвалети вдоль линии оккупации.

Кроме того, сообщалось, что российские оккупационные силы еще больше притесняют местное население. Оккупанты заколотили двери двух церквей на оккупированной территории, тем самым, не позволив местному населению отпраздновать праздник Успения Богородицы 28 августа. Кроме того, они угрожали, что если они подойдут к церкви, на них наденут наручники, арестуют и отвезут в Цхинвали.

Civil.ge обратился за комментариями в офис государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства; Комментарий будет отражен в материале, как только он будет получен.

