Служба госбезопасности комментирует появление российских военных у села Млета

Директор информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Георгий Сабедашвили подтвердил телекомпании «Рустави-2» информацию о перемещении российских оккупационных сил на подконтрольной Грузии территории в районе села Млета Душетского муниципалитета, однако он отметил, что это не новость.

Информация о передвижении российских оккупационных сил распространилась 25 октября после того, как лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава написал в Facebook, что российские оккупационные силы появились в селе Земо Млета, недалеко от храма им. Святого Георгия в Ломиса.

Сабедашвили заявил, что это «печальный инцидент». «Представители (российских) оккупационных сил с 2009 года постоянно проводят незаконное патрулирование в районе храма Святого Георгия в Ломиса», – пояснил он, отметив, что «любое появление на линии оккупации вызывает особую обеспокоенность». Он также подчеркнул, что событиям следует дать должную оценку, поскольку «в последние несколько дней создается впечатление, будто имеет место целенаправленная попытка запугать общественность и посеять панику в связи с тем, что происходят новые активности».

По словам Сабедашвили, подобные вопросы Грузия поднимает в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них, а также Женевских международных дискуссий. «Это предмет постоянной борьбы за этим столом переговоров», – сказал он, добавив, что Служба госбезопасности «постоянно ведет с ними переговоры о том, чтобы на этих территориях не задерживали граждан, или же освобождали незаконно задержанных безотлагательно».

«Печальный инцидент, но это результат оккупации, наступившей в 2008 году», – добавил он.

Депутат «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе повторил слова Сабедашвили и отметил, что распространение этой информации в качестве новости является «вредительством».

Комментируя информацию о строительстве военной инфраструктуры возле села Пичори в оккупированной Абхазии, Сабедашвили заявил: «конечно, на оккупированных территориях проводятся незаконные активности, в том числе строительство военной инфраструктуры, мы этого не скрываем, или что тут скрывать». По его словам, «когда они закончили все это в 2011 году, обустройство военной инфраструктуры, после этого начали шаг за шагом строить малую военную инфраструктуру, а сегодня это преподносится так, будто Служба госбезопасности молчит, а они строят здесь какую-то крупную военную инфраструктуру, что не соответствует действительности».

