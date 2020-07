Спустя три месяца после инаугурации «президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания завершил укомплектование «Кабинета министров». Кроме того, Бжания назначил несколько других чиновников на важных должностях.

Совсем недавно, 28 июля, Бжания назначил бывшего «министра иностранных дел» и бывшего «премьер-министра» региона Сергея Шамба главой «Совета безопасности».

Ранее, 22 июля, Бжания назначил россиянина Сергея Пустовалова вице-премьером региона. Пустовалов, который служил в советских и российских вооруженных силах в течение многих лет, переехал в оккупированную Абхазию в 2004 году после назначения помощником «министра обороны» региона.

Кроме того, Аслан Бжания также назначил глав оставшихся «министерств» за последние два месяца:

21 июля Бжания назначил на пост главы администрации Сухумского района Алхаса Читанава.

Представление нового главы Гальского района

24 июля Аслан Бжания представил жителям Гали нового главу района Константина Пилиа.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в этом районе был обеспечен правопорядок, в полном объеме соблюдались права жителей Галского района», — заявил Бжания, представляя Пилия в Гали.

Он также сообщил местным жителям о намерении свой приемный офис в районе.

«Вы можете быть уверены в том, что ваш район без внимания со стороны главы государства не останется», — добавил он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)