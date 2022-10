После состоявшейся 17 октября встречи «министра иностранных дел» оккупированной Абхазии Инала Ардзинба с представителем России Михаилом Шургалиным местное информационное агентство «Апсныпресс» сообщило, что стороны указали на возможность возобновления работы Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Гали.

Последняя, ​​57-я встреча МПРИ в Гали в 2018 году провалилась после того, как российские и абхазские участники покинули встречу из-за разногласий с представителями Грузии. Представители Грузии хотели включить в повестку встречи вопрос об убийстве Гиги Отхозория.

С 2010 года заседания МПРИ несколько раз приостанавливались. Самая большая пауза началась в 2012 году, когда Сухуми объявил тогдашнего главу мониторинговой миссии ЕС «нежелательным лицом на территории Абхазии». Несмотря на то, что в 2013 году был назначен новый глава миссии, встречи МПРИ не возобновлялись до 2016 года.

Механизм предотвращения и реагирования на инциденты был создан в рамках Женевских международных переговоров и направлен на обсуждение вопросов безопасности в двух регионах с привлечением представителей Грузии, оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, а также российских пограничников на месте.

