Центр социальной справедливости: Состояние здоровья Ираклия Бебуа требует срочного реагирования

Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» сообщает, что состояние здоровья жителя Гальского района Ираклия Бебуа, задержанного де-факто властями Абхазии, ухудшилось и требует немедленного реагирования. «Его необходимо освободить своевременно, чтобы предотвратить критическое ухудшение его здоровья и защитить его безопасность, жизнь и здоровье», – говорится в заявлении организации.

По заявлению членов семьи Ираклия Бебуа, суровые условия содержания ухудшили его и без того слабое здоровье. Ираклий Бебуа имеет хронические заболевания и из-за ограничений свободы передвижения почти 4 года не мог получить необходимое лечение в Гали. Состояние его здоровья проверяли во время пребывания в тюрьме в Абхазии, однако обследования не завершены из-за отсутствия соответствующей медицинской инфраструктуры. По словам членов семьи Ираклия Бебуа, из-за того, что не может быть проведено соответствующее обследование по поводу заболевания, не может быть назначено правильное и адекватное лечение. Состояние Ираклия Бебуа постоянно ухудшается, в этот период у него сильные боли в области головы и поясницы, тяжелое психологическое состояние.

Ираклий Бебуа был задержан 30 сентября 2020 года после того, как он, как сообщается, сжег баннер в цветах абхазского флага перед зданием местного правительства. Именно в этот день оккупированный регион отмечал «День Победы и Независимости». В декабре 2020 года его приговорили к 9 годам лишения свободы. Согласно правилам исполнения наказания в Абхазии (сокращающему фактический срок отбывания назначенного наказания за данную категорию преступлений в 2 раза), Ираклию Бебуа до освобождения осталось 1 год и 5 месяцев.

Семья Ираклия Бебуа имеет систематический контакт со Службой государственной безопасности Грузии, его вопрос обсуждался в формате Женевских международных переговоров, однако, по словам членов семьи, несмотря на многочисленные обещания, правительство не может договориться с де-факто властями по поводу освобождения Ираклия Бебуа.

Учитывая вышеизложенное, Центр социальной справедливости призывает правительство Грузии:

усилить работу перед международным сообществом с целью передачи Ираклия Бебуа и защиты его прав; использовать все формальные и неформальные способы коммуникации с де-факто властями Абхазии, чтобы освободить Ираклия Бебуа и передать его Тбилиси; прежде чем решить вопрос об освобождении Ираклия Бебуа, в интересах защиты его здоровья и прав грузинским властям важно провести переговоры с де-факто властями Абхазии и, при необходимости, предоставить соответствующее медицинское оборудование/лекарства и осуществить другие необходимые вмешательства.

