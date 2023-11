Решение Комитета министров Совета Европы по конфликту в Грузии

В своем решении по конфликту в Грузии от 31 октября Комитет министров Совета Европы подтвердил, что «Российская Федерация продолжает препятствовать процессу мирного урегулирования конфликта и подрывает безопасность и стабильность во всем регионе», в том числе посредством «ряда незаконных действий, таких как передача Сухумского аэропорта России для его реконструкции и начала его функционирования».

Комитет министров подтвердил «непоколебимую» поддержку государствами-членами Совета Европы территориальной целостности и суверенитета Грузии и приветствовал Декларацию саммита в Рейкьявике, призывающую Россию немедленно вывести свои войска из Грузии.

В этом контексте Комитет приветствовал решение Европейского суда по правам человека по делу Грузия против России (II), которое установило, что Россия, как государство, осуществляющее эффективный контроль над оккупированными регионами – Абхазией и Цхинвальским регионом, несет ответственность за «грубые нарушения прав человека» во время оккупации после войны в августе 2008 года».

В решении комитет подчеркивает важность Женевских международных дискуссий для решения таких ключевых вопросов, как выполнение соглашения о прекращении огня и возвращение перемещенных лиц и беженцев, а также проблемы безопасности и гуманитарные проблемы, возникающие в результате неразрешенного конфликта между Россией и Грузией.

Кроме того, наряду с вопросами, уже затронутыми в предыдущих решениях, на этот раз Комитет министров «выразил серьезную обеспокоенность незаконным задержанием граждан Грузии, в том числе Ираклия Бебуа, Кристине Такаландзе и Асмат Тавадзе, из которых некоторые находятся в тяжелом состоянии». Комитет министров требует их немедленного освобождения.

Решение призывает Россию «создать условия для добровольного, безопасного и достойного возвращения всех перемещенных лиц и беженцев» и «прекратить любую этническую дискриминацию жителей регионов Грузии».

