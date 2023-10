CANVAS «осуждает и отрицает» обвинения Службы госбезопасности Грузии

Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), сербская неправительственная организация, категорически опровергает обвинения Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии в том, что она разжигании насильственных беспорядков в Грузии.

В официальном заявлении CANVAS отмечается, что все его программы и тренинги, проводимые более чем в 50 странах, основаны на учебной программе по ненасильственной борьбе, которая общедоступна в Интернете.

В заявлении говорится, что Служба государственной безопасности Грузии «решила создать национальную полемику из ничего», поскольку содержание учебного курса было ранее известно, курс проводился в публичном месте и был направлен «на поддержку организаций гражданского общества в Грузии, их оснащение инструментами и знаниями об общинных организациях и адвокацию позитивных социальных перемен».

В заявлении также говорится, что трем тренерам CANVAS, опрошенным 29 сентября, не было передано «никаких юридических документов, касающихся расследования», и они не смогли сделать заявление, так как были ограничены обязательством по неразглашению информации.

В организации заявляют, что последние заявления Службы безопасности являются «частью более масштабной клеветнической кампании, проводимой силовыми структурами Грузии против гражданского общества в Грузии и сотрудников CANVAS в Тбилиси». Все это организация связывает с «успешной гражданской кампанией, которая проводилась в Тбилиси с февраля по март 2023 года против т.н. «российского закона» об иноагентах.

Организация призвала международных партнеров Грузии «принять во внимание» эти события и поговорить с властями Грузии об их неприемлемости; В то же время, пообещать, что продолжат «поддерживать грузинские организации гражданского общества и народ Грузии, чтобы обеспечить будущее, которое они определяют и заслуживают».

Шикман: ​​Обвинения лишены смысла

Синиша Шикман, один из тренеров CANVAS, который был опрошен Службой госбезопасности Грузии, рассказал «Голосу Америки»: «Самое худшее, что я слышал среди этих обвинений, это то, что мы пытаемся разжечь какое-то насилие в Грузии. Это совершенно лишено смысла. Нашим подходом во время борьбы с правлением Милошевича было именно ненасилие».

По его словам, сотрудники Службы безопасности Грузии в своем заявлении «вырвали из контекста некоторые наиболее драматичные эпизоды нашей личной борьбы (против Милошевича». «Может они также обеспокоены, что мы собираемся выдворить британцев из Грузии только потому, что мы также упомянули пример бостонского чаепития?» — иронически спросил Шикман.

Он также напомнил, что силовики допрашивали его 6,5 часов, а двух его коллег чуть меньше. По словам Шикмана, сотрудники Службы безопасности не предъявляли никаких официальных обвинений и не давали никаких официальных указаний. На следующее утро они смогли покинуть Тбилиси регулярным рейсом.

«Какими бы ни были обвинения, меня это не волнует, потому что это ложь», — сказал Шикман «Голосу Америки», добавив, что видеоматериал «вырван из контекста и смонтирован предвзято, и я могу это доказать».

