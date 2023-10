СГБ вызывает активистов на опрос по делу, связанному с «тренингами»

Служба государственной безопасности Грузии 11 и 12 октября вызвала актрису Наталью Вацадзе и фотографа Вахо Карели для опроса по делу, связанному с «тренингами».

В заявлении, опубликованном 2 октября, СГБ отметила, что трое граждан Сербии прибыли в Грузию по приглашению программы Агентства по международному развитию США (USAID), которые готовили активистов с целью «свергнуть законно избранную власть» Грузии. По данным СГБ, руководящим органом организации CANVAS были граждане Сербии. CANVAS, Посольство США и Госдепартамент США решительно опровергли это обвинение, назвав его «ложным». По их мнению, озвученные обвинения «существенно искажают цели нашей помощи Грузии».

В тренинге также принимали участие Наталья Вацадзе и Вахо Карели.

12 октября Вацадзе написала на своей странице в Facebook, что СГБ вызвала ее на опрос, но она идти не собирается. По ее словам, она вместе с другими представителями арт-сферы присутствовали на тренинге, проходившем в Тбилиси, целью которого было обсуждение путей достижения большей независимости и эффективности сферы искусства.

Опрос Вахо Карели запланирован на 12 октября.

В начале месяца СГБ вызвала на опрос директора «Канвас-Грузия» Георгия Меладзе. Ранее тренеры CANVAS, граждане Сербии Синиша Шикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович были опрошены, после чего им разрешили покинуть страну.

Официальных обвинений пока никому не предъявлено. Делу присвоен гриф секретности, и опрошенные взяли на себя обязательство о неразглашении. По мнению активистов, Служба безопасности держит процедуру в тайне, чтобы замаскировать политический характер дела и отсутствие доказательств, необходимых для возбуждения уголовного дела.

