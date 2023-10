Лидер правящей партии Грузии обеспокоен дискуссиями об истории сопротивления

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «очередным тревожным актом» дискуссию «Протест и сопротивление в Грузии XX-XXI», запланированную интернет-журналом «Индиго» на 31 октября.

Мероприятие посвящено выходу в свет специального 200-страничного номера журнала «Индиго». Издание рассматривает историю протеста в Грузии, его динамику и развитие с точки зрения истории, памяти и искусства. Публикация и мероприятие поддерживаются Фондом Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)).

Отвечая на вопрос журналистов о деятельности неправительственных организаций и их иностранных доноров, Ираклий Кобахидзе заявил, что неправительственные организации планируют осуществить в Грузии «революционные процессы» при финансировании Запада. По его словам, эти субъекты воспрепятствовали принятию закона об «иностранных агентах» в марте 2023 года, чтобы лучше скрыть свои планы.

По поводу дискуссии журнала «Индиго» Кобахидзе заявил: «Название (дискуссии) уже настораживает – когда кто-то актуализирует тему революции, и это происходит тем более при иностранном финансировании, это естественно тревожит, и я призываю всех – дать отдых этой стране, обеспечить спокойствие в этой стране и не делать шагов, которые направлены на нарушение спокойствия, это наш очень строгий призыв».

Ответ Фонда Фридриха Эберта

Региональный представитель Фонда Фридриха Эберта на Южном Кавказе ответил на обвинения председателя правящей партии и отметил, что журнал носит научный характер и в нем «собраны важные этапы государственного развития нашей страны, пути построения демократии, которой наш фонд служит в Грузии уже 30 лет с момента своего создания». В заявлении фонда также говорится, что партнерами фонда являются представители гражданского общества и государственных структур, «которых мы активно поддерживаем на пути Грузии в Евросоюз».

«Фонд Фридриха Эберта – старейшая политико-общественная организация Германии, которая заинтересована в поддержке экономического развития нашей страны, урегулировании конфликтов, внедрении социальной справедливости и построении демократического, свободного общества посредством консенсуса, конструктивного диалога и сотрудничества», – подчеркнули в фонде.

Ответ «Индиго»

Исполнительный директор «Индиго» Ната Дзвелишвили отреагировала на заявление Ираклия Кобахидзе в социальных сетях: «совершенно неожиданно для нас сегодня с утра с нашим донором и с нами связались (телеканалы) «Рустави-2» и «Имеди» и пытаются выяснить, что это за мероприятие. Депутаты также предсказали, естественно, неверно… Как и другие наши издания, этот 200-страничный журнал – попытка оглянуться в прошлое и проанализировать опыт, чтобы увидеть новые перспективы. Поэтому мы будем рады, если вы придете, почитаете и мы сможем вместе подумать и порассуждать».

