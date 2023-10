Резолюция ALDE призывает «Грузинскую мечту» к выполнению 12 приоритетов

Альянс либералов и демократов Европы (ALDE) 21 октября в Бухаресте принял специальную резолюцию по Грузии, в которой основное внимание уделяется необходимости всеобъемлющих реформ и соответствию политике ЕС.

Постановление включает в себя следующие вопросы:

Статус страны-кандидата в члены ЕС: резолюция ALDE гласит, что «статус кандидата в члены ЕС является процессом, основанным на заслугах», и призывает правительство Грузии ускорить реализацию 12 приоритетов, из которых «к сожалению, реализованы только три».

Соответствие Единой внешней политике и политике безопасности ЕС (CFSP): ALDE сожалеет, что степень соблюдения Грузией решений и деклараций CFSP «снижена с 44% в прошлом году до 31% в этом году» и призывает правительство Грузии «прийти к полному соответствию с решениями и декларациями CFSP».

Национальный банк Грузии: Резолюция выражает сожаление по поводу того, что Национальный банк Грузии нарушил международные финансовые санкции, внеся поправки в свои правила применения санкций, чтобы защитить бывшего генерального прокурора, находящегося под санкциями США, Отара Парцхаладзе. ALDE призывает правительство и «Грузинскую мечту» соблюдать международные санкции против России.

Физическое насилие против оппозиции: ALDE сожалеет, что «физическое насилие против лидеров оппозиции и их сторонников стало более интенсивным» и призывает правительство и «Грузинскую мечту» прекратить насилие против лидеров и активистов оппозиции.

Закон о собраниях и манифестациях: резолюция называет изменения к закону «ограничительными», поскольку они ограничивают свободу выражения мнений и собраний. ALDE призывает правящую партию отменить изменения.

Рекомендации Венецианской комиссии: ALDE выражает сожаление, что Грузия проигнорировала рекомендации Венецианской комиссии по проведению всеобъемлющей судебной реформы.

СГБ и USAID: В резолюции выражается сожаление по поводу того, что Служба государственной безопасности Грузии вместе с членами «Грузинской мечты» обвинила «USAID, власти Украины и международные донорские организации» в «подстрекательстве к беспорядкам» и финансировании «революционных сценариев» в стране.

Экс-президент Михаил Саакашвили: Резолюция призывает правительство и «Грузинскую мечту» обеспечить гуманитарный перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в третьи страны на фоне того, что состояние его здоровья не улучшилось.

Пропаганда со стороны властей: ALDE указывает на антизападную и антиукраинскую пропаганду правительства и «Грузинской мечты» и призывает их прекратить ее.

Заседание Совета партий ALDE прошло 20-21 октября в Бухаресте. Инициаторами специальной резолюции выступили Грузия, Нидерланды и Германия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)