Лело и Гирчи – Больше свободы присоединились к ALDE
Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) принял грузинские оппозиционные политические партии – Лело за Грузию и Гирчи — Больше свободы в качестве полноправного и ассоциированного членов.
Решение было принято на съезде одной из крупнейших политических сетей Европы в Дублине 2 июня.
В настоящее время в число членов ALDE входят всего пять грузинских партий. До этого в сеть Либеральной партии входили Республиканская партия Грузии, Свободные демократы и Стратегия Агмашенебели.
На съезде в Дублине партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» также была принята в члены Европейской либеральной партии.
4 июня в Дублине ALDE приняла резолюцию в поддержку вступления Грузии, Молдовы и Украины в Евросоюз. Все три страны подали заявки на членство вскоре после вторжения России в Украину. Еврокомиссия представит свое мнение по заявкам трех стран в ближайшие недели.
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