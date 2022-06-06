Лело и Гирчи – Больше свободы присоединились к ALDE

Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) принял грузинские оппозиционные политические партии – Лело за Грузию и Гирчи — Больше свободы в качестве полноправного и ассоциированного членов.

Решение было принято на съезде одной из крупнейших политических сетей Европы в Дублине 2 июня.

🇬🇪 @LeloForGeorgia from Georgia has just been approved as a full member of #ALDEParty – Welcome! pic.twitter.com/1T3iiJlo12 — ALDE Party (@ALDEParty) June 2, 2022

В настоящее время в число членов ALDE входят всего пять грузинских партий. До этого в сеть Либеральной партии входили Республиканская партия Грузии, Свободные демократы и Стратегия Агмашенебели.

На съезде в Дублине партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» также была принята в члены Европейской либеральной партии.

4 июня в Дублине ALDE приняла резолюцию в поддержку вступления Грузии, Молдовы и Украины в Евросоюз. Все три страны подали заявки на членство вскоре после вторжения России в Украину. Еврокомиссия представит свое мнение по заявкам трех стран в ближайшие недели.

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