Грузинская делегация в Дублине, в том числе Григол Гегелия из Лело; Зураб Джапаридзе из Гирчи – Больше свободы; Тамар Кекенадзе от Свободных демократов; Хатуна Самнидзе от Республиканцев; Серго Чихладзе и Георгий Вашадзе от Стратегия Агмашенебели, 4 июня, 2022 г. Фото: из Twitter Тамар Кекенадзе
Новости

Лело и Гирчи – Больше свободы присоединились к ALDE

06/06/2022 - 11:50
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Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) принял грузинские оппозиционные политические партии – Лело за Грузию и Гирчи — Больше свободы в качестве полноправного и ассоциированного членов.

Решение было принято на съезде одной из крупнейших политических сетей Европы в Дублине 2 июня.

В настоящее время в число членов ALDE входят всего пять грузинских партий. До этого в сеть Либеральной партии входили Республиканская партия Грузии, Свободные демократы и Стратегия Агмашенебели.

На съезде в Дублине партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» также была принята в члены Европейской либеральной партии.

4 июня в Дублине ALDE приняла резолюцию в поддержку вступления Грузии, Молдовы и Украины в Евросоюз. Все три страны подали заявки на членство вскоре после вторжения России в Украину. Еврокомиссия представит свое мнение по заявкам трех стран в ближайшие недели.

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06/06/2022 - 11:50
3 1 minute read
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