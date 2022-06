ALDE поддержала предоставление Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС

Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) принял резолюцию, в котором призывает страны-члены ЕС поддержать предоставление Грузии, Молдове и Украине статус кандидата в члены ЕС на заседании Совета в конце июня.

Резолюция, принятая на Конгрессе ALDE в Дублине 4 июня, признает «исторический выбор народов Грузии, Молдовы и Украины вступить в Евросоюз» и приветствует «борьбу трех стран за свободу и демократию на протяжении десятилетий».

Подчеркивая необходимость дальнейшей работы в трех странах в сферах верховенства закона, независимости судебной системы, свободы СМИ, перераспределения власти и прав человека, в документе говорится, что предоставление статуса кандидата укрепит демократию в трех странах и «освободит их от Русского влияния».

В то же время в документе говорится, что соблюдение копенгагенских критериев тремя странами является обязательным условием для членства в ЕС.

Наряду с российской оккупацией регионов Грузии и Молдовы ALDE также осудил вторжение России в Украину и оккупацию ее территорий.

А инициирование и разработку резолюции также внесли свой вклад грузинские политические партии — Лело, Стратегия Агмашенебели, Свободные демократы, Гирчи — Больше свободы и Республиканская партия, которые являются членами ALDE.

Говоря о важности поддержки ALDE, депутат-республиканец Хатуна Самнидзе заявила телекомпании «Формула», что «это крайне важно, учитывая, что среди наших европейских партнеров все еще много вопросов о предоставлении статуса Грузии».

Грузия представила вторую часть вопросника самооценки ЕС в мае и, как Украина и Молдова, сейчас ожидает мнения Еврокомиссии.

