Из заключения освобожден бывший следователь по делу Бачалиашвили, задержанный за дачу ложных показаний

16 октября из тюремного заключения освобожден бывший следователь по делу умершей 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили Серго Шубитидзе, который был задержан 25 июня по обвинению в даче ложных показаний.

По данным агентства «Интерпрессньюс», Серго Шубитидзе признал предъявленные ему обвинения. Тбилисский городской суд приговорил его к 1 году лишения свободы, которое было признано условным, а также ему дали испытательный срок на такой ​​же срок.

Адвокат бывшего следователя пояснил, что статья, назначенная Шубитидзе, была менее суровой, поэтому суд его освободил.

23-летняя программистка Тамар Бачалиашвили была найдена мертвой в своем автомобиле в муниципалитете Тетрицкаро 22 июля 2020 года, через 4 дня после ее исчезновения. В декабре того же года прокуратура назвала официальной причиной смерти самоубийство, закрыла дело и прекратила расследование. Семья погибшей тогда обвинила полицию в бездействии и недобросовестных действиях, и все это время категорически исключала версию о самоубийстве. Говорили о разных версиях убийства Бачалиашвили.

Генеральная прокуратура Грузии в июне начала расследование возможной фальсификации показаний свидетелей по делу о смерти Бачалиашвили. По данным прокуратуры, основой расследования стало интервью Серго Шубитидзе телеканалу «Формула», где он заявил, что не верит официальной версии расследования о самоубийстве Бачалиашвили и акцентировал внимание на ряд сомнительных обстоятельств.

