Прокуратура опубликовала заключение экспертизы по делу Бачалиашвили

Прокуратура Грузии 4 сентября опубликовала заявление о новых подробностях химико-токсикологической, химической, биологической, трасологической и биогенетической экспертизы смерти Тамар Бачалиашвили по делу о смерти Тамар Бачалиашвили.

По заявлению прокуратуры, химико-токсикологическая экспертиза показала, что в теле умершей, в частности в желудке, печени, желчном пузыре, кишечнике, почках и мышцах, были обнаружены следы препаратов от давления, снотворных, а также обезболивающих медикаментов. В заключении говорится, что «количество следов медикаментов, обнаруженных в теле умершей, в сотни раз больше, чем установленное минимальное смертельное количество. В то же время эти медикаменты при одновременном приеме усиливают действие друг друга на организм».

По заявлению прокуратуры, химическая экспертиза подтверждает, что следы медикаментов, обнаруженных в теле 23-летней Бачалиашвили, идентичны таблеткам и пластинам, найденным в ее автомобиле.

В заявлении говорится, что 17 июля в различных аптеках Бачалиашвили приобрела 20 таблеток снотворного, 28 таблеток антидепрессанта, 30 таблеток блокатора гистаминовых рецепторов, 60 таблеток лекарства от артериального давления и 12 таблеток кофеин-бензоат натрия.

Согласно заключению биологической экспертизы, образцы ДНК, обнаруженные на бутылках, упаковках и пластинах лекарств, а также на различных частях автомобиля и личных вещах, принадлежат Тамар Бачалиашвили.

Прокуратура заявляет, на одежде умершей трасологическая экспертиза не обнаружила повреждений, характерных для механического воздействия.

К заявлению прокуратуры прилагается видеоматериал из камер наблюдения аптек, в которые Бачалиашвили заходила за лекарствами.

Семья умершей откликнулась на заявление прокуратуры по результатам экспертизы. Семья не верит в версию о самоубийстве.

«Никакого самоубийства. До сих пор занимались расследованием самоубийства? Для выяснения этого потребовалось полтора месяца? — заявила мать умершей Теона Тамазашвили.

Мать Бачалиашвили говорит, что прокуратура не доказала должным образом, находился ли автомобиль ее дочери на одном и том же месте со дня ее исчезновения до дня ее обнаружения. Адвокат семьи Михаил Рамишвили также утверждает, что Бачалиашвили физически не смогла бы принять такое количество таблеток, которое указала прокуратура.

23-летняя программистка Тамар Бачалиашвили была найдена мертвой в своем автомобиле 22 июля, через 4 дня после исчезновения. Семья умершей обвинила полицию в бездействии и недобросовестных действиях.

Интерес общественности и СМИ к делу Бачалиашвили не утихает уже несколько недель. По информации телеканала «Формула», полученной телекомпанией в прошлом месяце от анонимного источника, близкого к следствию, молодая программистка стала жертвой компрометирующих материалов, обнаруженных ею случайно в отношении трех высокопоставленных чиновников. По данным того же источника, Тамар Бачалиашвили выманили из дома, ей угрожали и убили, затем ее тело поместили в ее же автомобиль, а саму машину отвезли на место, где ее нашли правоохранители, а собственные следы удалили.

