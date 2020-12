Прокуратура Грузии закрыла дело Бачалиашвили

Генеральная прокуратура Грузии сообщила 17 декабря, что было установлено, что молодая программистка Тамар Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством, и что «против нее не было совершено преступления», в связи с чем расследование дела прекращено.

По сообщению прокуратуры, судебно-медицинская экспертиза, общий анализ доказательств, судебно-медицинская и химико-токсикологическая экспертиза тела умершей показали, что Бачалиашвили умерла от медикаментозной интоксикации.

«Наряду с другими доказательствами по делу, все версии насильственной смерти Тамар Бачалиашвили были опровергнуты неопровержимыми экспертными исследованиями», — пояснили в следственном ведомстве, добавив, что во время самоубийства Бачалиашвили находилась в автомобиле одна.

На основании заключения экспертизы прокуратура заявила, что автомобилем управляла сама молодая программистка, в период передвижения из своего дома до места самоубийства в ее машине никто другой не сидел. По данным ведомства, это подтверждают и свидетельства местных жителей с прилегающих мест, где был найден автомобиль с телом.

По сообщению прокуратуры, следствие также исключило «передвижение автомобиля с помощью внешней силы, на буксире или волоком» и подтвердилось, что автомобиль стоял а одном месте в период с 18 по 22 июля этого года.

По заявлению ведомства, пустые пластинки с лекарствами, изъятые из автомобиля Бачалиашвили, на которых была обнаружена ее ДНК, были от тех лекарств, которое покойная искала как одно из средств самоубийства с помощью Google. По заявлению прокуратуры, состав этого препарата, наряду с другими препаратами, «оказался в ее организме в превышенных дозах». В ведомстве пояснили, что согласно экспертному исследованию, Бачалиашвили выпила лекарства и не принимала их путем инъекций.

В подтверждение своей версии прокуратура также обнародовала детали нескольких личных переписок из аккаунтов Бачалиашвили в социальных сетях, а также содержание видео-дневника, где она говорила о самоубийстве.

В следственном агентстве также подчеркнули, что информация, запрошенная из Facebook, подтвердила, что «к личному аккаунту Тамар Бачалиашвили не было доступа со стороны другого лица».

Мать умершей Теона Тамазашвили не доверяет версии прокуратуры о самоубийстве, и она с самого начала выразила недоверие следствию. По ее словам, «это групповое убийство со стороны высокопоставленных лиц». «Мы используем все возможные правовые средства, чтобы (установить) ясность в этом деле, и чтобы общественность узнала правду», — заявила журналистам адвокат семьи Бачалиашвили Эка Кобесашвили.

Тамар Бачалиашвили, 23-летняя программистка, была найдена мертвой в своем автомобиле в муниципалитете Тетрицкаро 22 июля 2020 года, через четыре дня после ее исчезновения. Семья умершей тогда обвинила полицию в бездействии и недобросовестных действиях. Все это время они категорически исключали версию о самоубийстве и говорили о разных версиях убийства Бачалиашвили.

