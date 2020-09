Прокуратура опубликовала новые подробности дела Бачалиашвили

Генеральная прокуратура Грузии 18 сентября обнародовала новые подробности дела молодой программистки Тамар Бачалиашвили, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы.

Прокуратура также сделала пояснения по различным вопросам, включая по спутниковым фотографиям, опубликованным стороной защитой, а также о предполагаемой хакерской деятельности Бачалиашвили.

Медицинское заключение

По информации прокуратуры, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Бачалиашвили «должна быть медикаментозная интоксикация». Согласно тому же заключению, умершая приняла таблетки пероральным путем, а не в виде инъекций. По информации прокуратуры, «на теле Бачалиашвили не отмечались никакие следы механических повреждений, в том числе следы инъекции».

Спутниковые фотографии

После исчезновения 18 июля молодая программистка была найдена мертвой в своей машине в муниципалитете Тетрицкаро спустя три дня, 22 июля. Семья Бачалиашвили с самого начала исключила версию о самоубийстве, выразила недоверие расследованию и обвинила полицию в бездействии и безразличии.

На днях адвокат семьи погибшей Михеил Рамишвили опубликовал две фотографии, сделанные со спутника, и сообщил, что, согласно фотографиям, автомобиль Бачалиашвили не стоял на том месте, где было найдено тело молодой программистки, ни 18, ни 22 июля.

В ответ на это обвинение прокуратура пояснила, что «согласно экспертному заключению» установлено, что так называемые спутниковые фотографии, представленные Михеилом Рамишвили, были «смонтированными и фальшивыми».

Рамишвили категорически отрицал фальсификацию фотографий и назвал прокуроре имя человека, от которого он их получил.

Так называемый «тайм-лайн» Google

По заявлению прокуратуры, в результате изучения т.н. «тайм-лайна» личного аккаунта Бачалиашвили в Google было подтверждено, что 18 июля Тамар Бачалиашвили начнет движение на автомобиле в 10.09, и в качестве места начала движения на автомобиле указывается адрес ее проживания. В 10:15 она подъезжает к одному из жилых домов рядом с парком Поничала, где останавливается примерно на 10 минут, и в 10:25 двигается с указанного участка на Руставское шоссе. По заявлению следственного ведомства, согласно тому же «тайм-лайну», Тамар Бачалиашвили перемещается по направлению Марнеули, откуда затем повернула в сторону Тетрицкаро, затем свернула в сторону села Мацевани, и в 12:13 ее автомобиль остановился в кустах. «Указанное место, согласно «тайм-лайну» аккаунта в Google, является последней локацией», где было найдено ее тело 22 июля.

По данным следственного ведомства, отдельные участки маршрута, по которому проезжал принадлежавший Тамар Бачалиашвили автомобиль 18 июля, также подтверждаются видеозаписями, полученными следствием от службы 112 и различных объектов.

Предполагаемая хакерская деятельность

Что касается информации о предполагаемой хакерской деятельности Тамар Бачалиашвили, прокуратура пояснила, что, согласно заключению экспертизы, в ноутбуке Бачалиашвили и мобильном телефоне, изъятом из ее автомобиля, приложения т.н. «хакерского» типа не были обнаружены. Согласно тому же заявлению, в результате просмотра информации в памяти компьютера были обнаружены такие программы и проекты, сфера деятельности работающего с которыми человека определяется, как веб-программирование.

