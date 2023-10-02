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Источник: Посольство США в Грузии
Новости

Посольство США называет обвинения СГБ Грузии «ложными»

Civil.ge Send an email 02/10/2023 - 18:41
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Посольство США в Грузии заявило, что обвинения, выдвинутые Службой государственной безопасности Грузии (СГБ) в отношении одного из проектов поддержки, являются «ложными и существенно искажают цели нашей помощи Грузии». В посольстве заявили, что эта поддержка прозрачна и «мы приветствуем любую возможность обсудить любые проблемы, которые могут возникнуть у правительства».

«Право граждан свободно выражать свои мнения и стремления является основой любой демократии и ценностью, которую мы, обе страны, разделяем. Уже более двух лет USAID сотрудничает с CANVAS, чтобы помочь людям высказать свое мнение по вопросам, которые важны для их семей и сообществ. Совместно с CANVAS проведены тренинги для матерей, требующих улучшения лечения детских онкологических заболеваний, и для лиц, выступающих за права пожилых людей», – говорится в сообщении.

«Несмотря на необоснованные нападки, мы продолжим поддерживать те грузинские организации, которые помогают людям защитить свое определенное и заслуженное будущее и основные права, гарантированные им Конституцией Грузии», – заявили в посольстве.

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Civil.ge Send an email 02/10/2023 - 18:41
9 1 minute read

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