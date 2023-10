Представители властей реагируют на заявление СГБ о подготовке беспорядков в Грузии

Премьер-министр Грузии Ирали Гарибашвили, председатель Парламента Шалва Папуашвили и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отреагировали на распространенное сегодня Службой государственной безопасности Грузии заявление, согласно которому, по приглашению программы Агентства международного развития США (USAID) в Грузию прибыли граждане Сербии, которые проводили тренинги местным активистам «с целью свержения законно избранной власти».

Заявление премьер-министра

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отреагировал на это заявление на сегодняшнем заседании правительства. По его словам, заявление Службы госбезопасности полностью соответствует заявлению, которое обнародовало недавно правительство и в котором речь шла о планах «деструктивных сил, враждебных сил, действующих внутри страны, антинациональных и антигосударственных сил».

Глава правительства отметил, что «тот факт, что граждане иностранного государства приезжают в страну и проводят здесь тренинги, все это маскируется так, будто они обучают представителей сферы искусства и культуры, хотя в это время звучат прямые призывы и проводятся тренинги, как совершить революцию и свергнуть власть насильственным путем».

«Эти люди наверно ничему не научились. Они не могут анализировать, факт, что несколько лет уже прошло, а они все еще застряли в прошлом. Они думают, что сейчас 2003 год – сейчас 2023 год, а мы у власти уже более 11 лет. Конечно, мы не допустим каких-либо беспорядков и дестабилизации в стране со стороны таких ничтожеств, деструктивных, радикальных сил», – заявил он.

«Мы не позволим таким деструктивным силам еще раз, повторно разрушить нашу страну. Начиная с 90-х годов, мы пережили ряд кризисов в стране, будь то гражданские беспорядки, войны и множество дестабилизации. Это единственный продолжительный период мира и стабильности, который наша команда, власть, принесли стране», – заявил Гарибашвили, – «Мы очень хорошо знаем, каковы их планы, их цель. Их цель, конечно, насилие, хаос, дестабилизация».

«Мы хорошо помним мартовские события, как использовали студентов, а потом кинули их, как заставили их бросать коктейли Молотова в полицейских. Все это спланированные ими грязные, антинациональные, антигосударственные планы», – заявил премьер-министр, добавив, что «мы будем этому противостоять и не допустим этого. Все, кто претворит в жизнь эти антигосударственные планы, будут наказаны с максимальной строгостью».

Он выразил надежду, что услышит адекватные объяснения от местного офиса USAID. «У нас многолетнее сотрудничество с USAID по многим направлениям, поэтому очень жаль, что происходят такие факты», – заявил он.

Заявление председателя Парламента

Комментируя заявление СГБ, председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что «это черный день в истории американской помощи Грузии, когда мы видим, что, похоже, тут были использованы деньги американского народа для того, чтобы планировать революционные процессы, сознательно готовить людей к беспорядкам и провоцировать насилие».

По его словам, жаль, что в этом замешаны деньги американского народа. Папуашвили заявил, что важно, чтобы были сделаны соответствующие разъяснения со стороны USAID, которое «уже который раз оказывается замешанным в таком скандале. До этого пор мы видели, что это результаты т.н. параллельного подсчета, которые были опубликованы в 2020 году ISFED, те фейковые результаты, послужили основой беспорядков тогда. По словам Папуашвили, USAID знал об этом, но не комментировал это по сей день.

Заявление председателя «Грузинской мечты»

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что люди, причастные к планированию революции, скрыли свои истинные намерения, а вместо этого заявили, что тренинги проводились для представителей сферы культуры.

Он также отметил, что самым печальным фактом является то, что к этому подключилось USAID, которое должно помогать Грузии, но вместо этого финансировало «экстремистские силы». «Нам необходимо будет услышать разъяснения от нашего дружественного государства по этому поводу», – сказал Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, главной целью были «беспорядок, революция и конечная цель, мы все знаем, что это такое, это второй фронт, которого они не добились с 2022 года, когда началась война в Украине».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)