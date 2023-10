Госдепартамент США: обвинения со стороны СГБ неверно отражают цели помощи США Грузии

Заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге 3 октября, аналогично Посольству США в Грузии заявил, что обвинения, выдвинутые Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии в адрес одного из проектов, финансируемых Агентством международного развития США (USAID), являются «ложными» и неверно отражают цели помощи США Грузии.

«Как всегда, наша помощь прозрачна, и мы продолжим поддерживать те грузинские организации, которые работают над защитой основных прав, предусмотренных Конституцией Грузии и международными обязательствами Грузии», – сказал Патель.

На брифинге он еще раз выразил поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также «демократического, процветающего, мирного и евроатлантического будущего» Грузии. «Мы призываем правительство Грузии осуществить необходимые реформы для получения статуса кандидата в члены ЕС, и мы готовы помочь правительству в этом», – добавил Патель.

В заявлении Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) от 2 октября сообщается, что по приглашению программы USAID в Грузию прибыли сербские граждане, которые готовили активистов с целью «свергнуть законно избранную власть» Грузии. По данным СГБ, граждане Сербии представляли руководящий орган организации CANVAS.

