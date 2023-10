Депутаты от оппозиции скептически относятся к заявлению СГБ о планировании массовых беспорядков

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) 2 октября распространила заявление, по приглашению программы Агентства международного развития США (USAID) в Грузию прибыли граждане Сербии, которые проводили тренинги местным активистам «с целью свержения законно избранной власти».

На заявление СГБ отреагировали депутаты от оппозиции. «Civil Georgia» приводит несколько таких комментариев:

Ана Цитлидзе, «Единое национальное движение»: «Мы неоднократно видели расследование, начатое СГБ о попытках государственного переворота. Меня лично за 11 лет допрашивали примерно в пяти таких случаях, когда нас обвиняли то в революции покрышек, то в чем-то еще, но ни одно из дел не дошло до конца, потому что это дело всегда было политическим нонсенсом и всегда нужно было, чтобы что-то перекрыть. Расследование, начатое Службой безопасности, является попыткой перекрыть такой важный вопрос, как агентство Парцхаладзе».

Михаил Даушвили, «За Грузию»: «Единственное, что мы можем вычитать из этого заявления, — это продолжение гибридной войны (Грузинской) «мечты» против наших граждан… «Мечта» пытается запугать наших граждан, чтобы сохранить власть перед на фоне страха и ничего более. По поводу упоминания USAID и США в этом заявлении, мы уже однозначно и ясно видим, что «мечта» нападает на наших партнеров, в том числе на США, с помощью многих инструментов».

Ана Нацвлишвили, «Лело за Грузию»: «Мы помним тот период, когда допрашивали в том числе и творческих людей… действительно ли проводят они туннель из Лондона в Бомбей… К сожалению, многие из нас думали, что это время осталось в прошлом, но, похоже, у властей случаются параноидальные инстинкты, когда их задачей становится только наслаждение и сохранение власти любой ценой».

Иаго Хвичия, «Гирчи»: «Чем больше таких врагов придумаешь, тем больше возможностей получить премии, за то, что они предотвратят революцию, организованную такими людьми… Неужели впервые услышали, что спецслужбы выдумывают историю, чтобы ввести общественность в заблуждение».

