«Международная прозрачность – Грузия»: проблема коррупции на высоком уровне стоит остро

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» опубликовала обновляемый список возможных случаев коррупции на высоком уровне, в который фигурируют представители властей и их родственники. Список постоянно обновляется и отражает текущую ситуацию с коррупцией на высоком уровне в стране.

В список вошли 144 предполагаемых случая коррупции на высоком уровне, в которых можно идентифицировать не менее 160 высокопоставленных чиновников, в том числе: 13 судей, 27 членов Парламента, 27 премьер-министров, министров и их заместителей, 53 представителя местных органов власти.

По оценке организации, текущая ситуация в Грузии с точки зрения коррупции, с одной стороны, характеризуется впечатляюще низким уровнем мелкой коррупции, в то время как коррупция на высоком уровне характеризуется практически полной безнаказанностью, и «к сожалению, это приняло крайнюю форму «захвата государства»».

На основании Индекса восприятия коррупции (ИВК) «Международной прозрачности, организация утверждает, что влияние основателя правящей партии Бидзины Иванишвили на ключевые институции соответствует определению «захвата государства».

В то же время в организации отмечают, что содержание и масштабы дел о коррупции на высоком уровне, их количество и динамика роста дают основание констатировать, что коррупция на высоком уровне в стране принимает форму «клептократии», когда правители государства используют политическую власть для присвоения богатства страны.

НПО «Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что, несмотря на существование и остроту проблемы коррупции на высоком уровне указывают выводы ряда местных гражданских обществ, международные оценки и журналистские расследования, органы, ответственные за предотвращение коррупционных преступлений в Грузии, не реагируют дееспособным образом на это, «особенно если в ней фигурируют лица, близкие к правящей партии».

«Дела, периодически направляемые «Международной прозрачностью – Грузия», остаются без реагирования, несмотря на то, что по законодательству Грузии после получения информации о преступлении следователь и прокурор обязаны начать расследование», – отмечают в организации.

По информации НПО, для решения проблемы коррупции на высоком уровне необходимо передать полномочия антикоррупционного ведомства СГБ и прокуратуры по расследованию коррупционных преступлений независимому антикоррупционному ведомству, как на этом настаивают Европарламент, Еврокомиссия и Антикоррупционная сеть Организации экономического сотрудничества и развития (АКС/ОЭСР).

В обновляемый список «Международной прозрачности – Грузия» вошли:

предполагаемые коррупционные случаи, связанные с недавно попавшим под санкции США бывшим генеральным прокурором Отаром Парцхаладзе;

использование премьер-министром Ираклием Гарибашвили правительственного самолета в личных целях;

премьер-министром Ираклием Гарибашвили правительственного самолета в личных целях; расширение наследственного имущества и незарегистрированной собственности премьер-министра;

дорогостоящая вечеринка супруги премьер-министра;

подозрительные тендеры мэрии Сагареджо;

подписание Мэрией Кутаиси крупного контракта с новой компанией;

подозрительные закупки мэрий Харагаули и Сакребуло.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)