Частный визит премьер-министра в США на правительственном самолете вызвал резкую критику

Использование премьер-министром Ираклием Гарибашвили правительственного самолета для поездки в Соединенные Штаты вместе с членами своей семьи вызвало скандал. Скандал начался с того, что 7 сентября руководитель Департамента стратегических коммуникаций Администрации правительства Нино Гиоргобиани опубликовала пост в Facebook, в котором заявила, что «конкретные СМИ пытаются раздуть скандал по поводу того, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили в августе отправился в США вместе со своим сыном, который начинал учебный год в Пенсильванском университете». Гиоргобиани написала, что в этом факте нет ничего скандального, тем более «не был нарушен ни закон, ни понесены государственные расходы».

Она пояснила, что «премьер-министр находился с частным визитом в США и его поездка, чартерный (коммерческий) рейс или какие-либо другие расходы не были оплачены из государственного бюджета». По ее словам, каждый год премьер-министр заполняет декларацию об имуществе, в которой указываются все произведенные расходы, поэтому «ждите публикации следующей декларации». Опубликовать пост в Facebook Гиоргобиани побудило продолжающееся журналистское расследование.

После того, как возникли вопросы по поводу поездки премьер-министра в США чартерным рейсом, правительственный «Стратком» пояснил, что чартерный рейс Гарибашвили был осуществлен из Тбилиси в один из европейских городов, а премьер-министр улетел в США регулярным рейсом.

Журналистам телекомпании «Пирвели» удалось получить полный маршрут полета правительственного самолета, который подтверждает, что самолет, который Ираклий Гарибашвили использовал в личных целях во время отпуска 19 августа, принадлежит правительству Грузии и эксплуатируется компанией «Джорджиан эарвейс». И пилот, и бортпроводники являются сотрудниками главы авиакомпании «Джорджиан эарвейс» Тамаза Гаиашвили. Гаиашвили подтвердил телекомпании «Пирвели», что Гарибашвили вылетел в Мюнхен на самолете «Джорджиан эарвейс». Он также рассказал расследовательской группе телеканала Пирвели», что руководитель Специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе поручил ему отвезти премьер-министра в Мюнхен и привезти его обратно.

9 сентября телекомпания «Имеди» распространила заявление главы Специальной службы госзащиты Анзора Чубинидзе, где он утверждает, что визит премьер-министра в США был коммерческим и поэтому расходы не были сделаны со стороны государства.

«Наш самолет находится на балансе Агентства государственного обеспечения – ЮЛПП Специальной службы государственной охраны. Это агентство имеет полное право получать доходы в различных формах как от государственных структур и бюджетных структур, а также от неправительственных, коммерческих и частных лиц. «Этот визит носил коммерческий характер, что и было дано в задании изначально, и, конечно, компенсацию должно было осуществлять внебюджетная организация или частное лицо», – сказал Чубинидзе.

По его словам, «согласно законодательству Грузии, Специальная служба государственной охраны обязана обеспечивать безопасность не только премьер-министра, но и всех лиц, подлежащих охране, как на территории Грузии, так и за ее пределами».

По информации, полученной журналистами телекомпании «Пирвели», на борту самолета находились около 10 пассажиров: премьер-министр Гарибашвили, несколько членов его семьи и личная охрана.

Более того, премьер предположительно не только вылетел на отдых на правительственном самолете, но и, согласно журналистскому расследованию телеканала «Пирвели», самолет, который доставил премьера в Мюнхен, целую неделю стоял в аэропорту в Германии, пока Гарибашвили находился в США. По словам Гаиашвили, самолет находился там на «техническом обслуживании».

Премьер-министр вернулся в Тбилиси в полдень 28 августа.

Пока неизвестно, во сколько обошлась премьер-министру поездка в США с сыном. Согласно декларации об имуществе, поданной в октябре 2022 года, его годовая зарплата составляла около 45 тысяч лари. В декларации также говорится, что он получил 150 тысяч лари в качестве «подарка» от родителей.

После выхода в эфир журналистского расследования телеканала «Пирвели» правительственный Стратком опубликовал еще одно заявление, в котором говорится, что сюжет канала является «дезинформацией», которую телекомпания «целенаправленно» распространяет и имеет целью ввести общественность в заблуждение. Стратком подтвердил, что рейс, которым премьер-министр отправился в Мюнхен, был коммерческим и что «поездка премьер-министра или любые другие расходы во время его частного визита не были покрыты государственным бюджетом».

