Саломе Зурабишвили призывает Натию Турнава уйти в отставку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге 20 сентября подвергла критике вчерашнее решение Национального банка внести изменения в правила исполнения международных санкций.

Президент также ответила на «открытую угрозу» со стороны председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в адрес исполняющей обязанности президента Национального банка Натии Турнава. Она также заявила, что Турнава подчинилась угрозам в адрес НБГ, и назвала такое поведение «неприемлемым» и «недостойным».

По словам президента, Турнава, предположительно, приняла решение единолично, в обход членов Совета НБГ, что «подтверждается серией отставок» в НБГ.

Саломе Зурабишвили извинилась перед общественностью за выдвижение Натии Турнава в Совет НБГ и призвала ее уйти в отставку. Она также призвала Совет банка аннулировать решение Турнава. «Это будет реальным действием Совета по сохранению независимости Национального банка», – сказала президент.

«В то же время хочу приветствовать очень четкую позицию частного банковского сектора, которая действительно является тем, в чем сегодня нуждается эта страна», – добавила президент относительно обещания коммерческих банков соблюдать международные санкции.

