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И.О. президента НБГ Натела Турнава. Фото: economy.gov.ge
Новости

Натиа Турнава рассказала о новом решении НБГ

Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 14:51
28 1 minute read

Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натиа Турнава 20 сентября провела брифинг, на котором рассказала о новом решении банка, в соответствии с которым, находящийся под санкциями США Отара Парцхаладзе больше не будет ограничен в доступе к банковским активам и финансовым операциям. С новым изменением НБГ считает, что международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в грузинском суде против него не будет обвинительного приговора по соответствующему делу.

«Эта поправка распространяется только на граждан Грузии, она не распространяется на какое-то конкретное лицо, потому что в этом отношении появились разные толкования. Имя и фамилия попавшего под санкции гражданина Грузии для нас не важны, и поэтому я хочу сказать, что тот факт, что это решение приводит к защите конкретного человека или уклонению от санкций, является попыткой политизировать это решение», – сказала Турнава и подчеркнула, что подобная практика существует и в развитых странах.

По его словам, банк является суверенным национальным учреждением и его основная задача – действовать в соответствии с Конституцией Грузии. Турнава отметила, что банк уважает и выполняет все международные обязательства и автоматически присоединился к санкционному режиму с февраля 2022 года. Она также заявила, что первоначально банк автоматически применил санкции против Парцхаладзе, но позже «справедливо был поднят вопрос о том, насколько такое безусловное применение соответствует Конституции, насколько оно соблюдает презумпцию невиновности и насколько оно законно».

Натиа Турнава также затронула решения «TBC банка» и «Банка Грузии» соблюдать международные санкции и заявила: «коммерческий сектор не имеет права не подчиняться регулятору, поскольку коммерческий сектор является коммерческим сектором Грузии и руководствуется нашим законодательством».

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Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 14:51
28 1 minute read

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