Парламент утвердил Натию Турнава членом Совета НБГ

Парламент Грузии утвердил бывшего министра экономики Натию Турнава членом Совета Национального банка Грузии (НБГ) 80 голосами против 9.

Турнава была выдвинута на этот пост президентом Грузии Саломе Зурабишвили, и ее кандидатуру рассмотрел парламентский Комитет по финансам и бюджету.

Совет Национального банка состоит из 9 членов, которые индивидуально выдвигаются президентом и утверждаются Парламентом. Одно место в совете остается вакантным.

Срок полномочий действующего президента Национального банка Кобы Гвенетадзе, который также является председателем совета, истекает в 2023 году. По сообщениям СМИ, его заменит Турнава.

Кандидата на пост президента Национального банка выдвигает Совет НБГ из числа его членов, и ему необходимо согласие президента Грузии.

«Вопрос какой-то неуместный, некорректный, меня выдвигают членом Совета НБГ», — сказала Турнава в ответ на вопрос журналистов о возможном ее назначении на пост президента НБГ.

