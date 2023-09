Грузинские банки отреагировали на решение НБГ по Отару Парцхаладзе

Два крупнейших коммерческих банка, «ТБС банк» и «Банк Грузии», подтвердили свою приверженность соблюдению международных санкций, введенных Евросоюзом, Великобританией и США. Заявлениям банков предшествовало спорное решение Национального банка Грузии, согласно которому Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, больше не будет ограничен в доступе к банковским активам и совершению финансовых операций.

«Мы соблюдаем и будем продолжать выполнять требования, связанные с санкциями США, Евросоюза и Великобритании», – заявляют в «Банке Грузии». «TBC банк», по сообщениям, также подтвердил Радио «Свобода», что, несмотря на решение НБГ, он не намерен делать никаких исключений для людей, подпадающих под международные санкции, введенные США, ЕС и Великобританией.

Обновление: Либепрти банк, ПроКредит банк, Терра банк и Базисбанк также выразили готовность соблюдать международные санкции.

Национальный банк Грузии 19 сентября опубликовал заявление, согласно которому банк разработал и реализовал изменение в приказе президента Национального банка Грузии, в результате которого находящийся под санкциями США Отар Парцхаладзе больше не будет подвергаться ограничениям в доступе к банковским активам и выполнению финансовых операций. По заявлению банка, «каждый гражданин Грузии защищен Конституцией Грузии. Национальный банк Грузии, руководствуясь Конституцией Грузии и принципом невиновности, считает, что международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в отношении него по соответствующему делу в грузинском суде не вынесен обвинительный приговор».

