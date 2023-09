Ираклий Кобахидзе раскритиковал НБГ и президента за высказывания о Парцхаладзе

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 18 сентября провел брифинг, на котором вступился за бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе и подтвердил заявления Службы госбезопасности о планировании определенными силами государственного переворота в Грузии.

Говоря о решении Национального банка, ограничившем доступ Парцхаладзе к банковским активам и совершению финансовых операций, Кобахидзе заявил, что такое решение является антиконституционным.

«Если такое решение принято Национальным банком, оно прямо противоречит Конституции Грузии, в частности, одному из ее основных принципов – презумпции невиновности», – заявил Кобахидзе. Говоря о санкциях, он заявил, что введенные Соединенными штатами санкции против Парцхаладзе «по своей сути носят уголовный характер», а решение НБГ противоречит Конституции Грузии, «в частности, в части прав человека».

В этом контексте он подверг критике также президента Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что «генпрокурор был агентом ФСБ», и призвала к тщательному расследованию дела. По мнению Кобахидзе, подобные обвинения не должны озвучиваться без доказательств, особенно со стороны президента. «Это ответственность президента Грузии. Она, может, и не юрист, но знание Конституции на элементарном уровне необходимо даже кандидатам на гражданство, ни то что президенту Грузии».

Кобахидзе также подтвердил заявление Службы безопасности, согласно которому «определенная группа планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки в Грузии», и заявил, что за этими планами стоит «радикальная оппозиция».

