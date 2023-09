НПО Грузии: Сохранение Парцхаладзе гражданства Грузии является нарушением закона

Три неправительственные организации 20 сентября опубликовали совместное заявление по вопросу гражданства Отара Парцхаладзе. Согласно списку санкционированных лиц Министерства финансов США, Парцхаладзе имеет двойное гражданство (российское и грузинское). Однако, говоря о гражданстве Парцхаладзе, президент Саломе Зурабишвили заявила, что он официально не подавал прошения о восстановлении гражданства Грузии, от которого он отказался в обмен на российское гражданство.

Неправительственные организации заявляют, что вчера президент распространила информацию о том, что она ждет заключения о прекращении гражданства Грузии Отару Парцхаладзе, которое она немедленно удовлетворит. По заявлению организаций, в соответствии с законом, если информация о наличии оснований для утраты гражданства Грузии станет известна Агентству развития государственных сервисов, агентство само рассмотрит вопрос утраты гражданства Грузии и представляет соответствующие материалы президенту Грузии. Новость о получении Отаром Парцхаладзе российского гражданства уже несколько месяцев назад освещалась в СМИ, поэтому ведомство должно было начать установленные законом процедуры по собственной инициативе и представить соответствующее заключение президенту.

Неправительственные организации говорят еще об одной причине прекращения гражданства Парцхаладзе, как например, поступление на военную службу или в полицию или службу безопасности другой страны без разрешения компетентных органов Грузии. «Дополнительным основанием для прекращения гражданства Грузии также может стать информация о том, что Отар Парцхаладзе без разрешения государства Грузия сотрудничал с ФСБ России», – говорится в заявлении.

Организации заявляют, что сохранение грузинского гражданства важно для Парцхаладзе, учитывая его значительное влияние на Национальный банк Грузии. НПО также затронули события в НБГ Грузии, который сперва ограничил Парцхаладзе доступ к банковским активам и совершению финансовых операций, а позже изменил свое решение и заявил, что «международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если не будет обвинительного приговора против него по соответствующему делу в грузинском суде».

«Время и обстоятельства внесения Национальным банком поправок в приказ свидетельствуют о вполне обоснованной причине того, что это служит интересам одного человека, Отара Парцхаладзе, что неприемлемо и несовместимо с конституционным правопорядком. В любом контексте апелляции к нему с точки зрения правовых гарантий, предназначенных для граждан Грузии, лишены оснований. Тот факт, что он формально по-прежнему имеет гражданство Грузии, является нарушением закона», – говорится в заявлении НПО.

Заявление подписали организации: Ассоциация молодых юристов Грузии, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Международная прозрачность – Грузия.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)