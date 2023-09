Кобахидзе ответил на разногласия вокруг гражданства Парцхаладзе

Комментируя вопрос о двойном (российском и грузинском) гражданстве попавшего под санкции США бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что если человек станет гражданином другой страны без уведомления властей Грузии, в этом случае начинается изучение вопроса и на повестку может быть поставлен вопрос об утрате гражданства.

«Насколько мне известно, Министерство юстиции начало изучение этого дела», – сказал Кобахидзе.

Он еще раз подчеркнул, что Отар Парцхаладзе является гражданином Грузии и к нему не может быть применен тот режим санкций, который применяется к негражданам.

Ираклий Кобахидзе сегодня же отреагировал на заявление президента Саломе Зурабишвили, согласно которому «никакой информации или какого-либо запроса о лишении гражданства (Грузии к президенту) не поступало».

Органический закон Грузии о гражданстве гласит, что в случае получения иностранного гражданства президент Грузии принимает решение о сохранении грузинского гражданства в соответствии с законом.

14 сентября США ввели санкции против Отара Парцхаладзе (и российского офицера безопасности Александра Онищенко) за распространение пагубного влияния России на Грузию. По данным США, Онищенко, офицер ФСБ России, «предположительно помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство. Парцхаладзе полностью принял российскую идентичность и регулярно ездит в Россию. Онищенко и ФСБ использовали Парцхаладзе, чтобы повлиять на грузинское общество и политику в пользу России. По имеющимся данным, Парцхаладзе получал личную выгоду от связей с ФСБ».

