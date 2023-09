НБГ ограничил доступ Парцхаладзе к банковским активам и выполнение финансовых операций

Национальный банк Грузии заявил, что ограничил доступ Отара Парцхаладзе к банковским активам и осуществлению финансовых операций, тем самым выполнив требования, установленные Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) для лиц, включенных в список санкционированных лиц (SDN list). НБГ подчеркивает, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами.

Национальный банк также заявил, что с 26 февраля 2022 года по указанию Национального банка Грузии финансовые учреждения Грузии работают в полном в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Евросоюзом и Великобританией против Российской Федерации. По его заявлению, в целях определения единых подходов к реализации санкционных требований и реализации соответствующих механизмов контроля приказом президента Национального банка Грузии № 208/04 от 4 августа 2023 года утверждены «правила реализация санкционных режимов лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии».

