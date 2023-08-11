Суд вынес вердикт задержанным во время акции против российского круизного лайнера
Батумский городской суд признал 20 человек, задержанных на митинге против российского круизного лайнера, правонарушителями. Судья Александр Гогуадзе вынес приговор 11 августа.
На состоявшемся сегодня судебном заседании были рассмотрены в общей сложности дела 23 лиц. Из них 19 участников акции были оштрафованы на 2 000 – 2 500 лари, а Бека Григориадиси, отец задержанного за мартовские акции протеста Лазаре Григориадиси, был оштрафован на 3 500 лари. При этом в отношении одного лица производство по делу на заседании было прекращено, а одному задержанному судья сделал устное замечание.
Следует отметить, что среди задержанных на акции протеста был и сын депутата Верховного Совета Аджарии Левана Антадзе, по делу которого судебные слушания были назначены на сентябрь.
Среди оштрафованных по решению суда есть и гражданка Украины Марина Чобанян, которой придется заплатить штраф в размере 2 000 лари. Она не согласна с решением суда и говорит, что ее задержали «без причины и без объяснений».
Чобанян входит в группу задержанных, которые в предыдущие дни говорили о чрезмерном применении силы со стороны полиции, что, по словам задержанных, продолжалось как во время задержания, так и после него.
Еще один задержанный, грузинский поэт Генри Долидзе, возглавляющий батумскую организацию партии «Дроа», также заявил, что стал объектом насилия со стороны полиции. Сегодня суд также оштрафовал его на 2 000 лари, несмотря на то, что в ходе судебного процесса, по словам Долидзе, представители МВД не смогли предъявить против него никаких видеодоказательств, а судья «опирался на показания трех лжесвидетелей».
Примечательно, что Специальная следственная служба начала расследование возможного превышения полномочий со стороны полиции 1 августа, но результаты расследования пока не обнародованы.
Акция протеста началась в Батумском порту в полночь 31 июля, после того как полиция возвела там баррикады перед заходом судна. Акция протеста продолжалась всю ночь и закончилась физической конфронтацией между полицией и протестующими. В ходе акции полиция в административном порядке задержала 23 человека, в том числе двух граждан Украины и члена партии «Дроа». В суде им предъявили обвинение в нарушении статей 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение полиции) КоАП.
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