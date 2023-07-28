Президент Грузии приветствовала протест против российского круизного лайнера

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала мирную акцию протеста против захода вчера в порт Батуми российского круизного лайнера. В результате протеста лайнер с 800 российскими туристами вышел из порта раньше запланированного, вечером 27 июля.

Proud of our people protesting peacefully the latest russian provocation – a Russian cruise liner visiting the Georgian port of Batumi while Putin blocks grain shipments and hinders free navigation in the Black Sea.

Black Sea security is vital for 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/CTg8bmTGa3 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 28, 2023

Акция протеста

Акция протеста с участием граждан Грузии и представителей некоторых оппозиционных партий началась в Батумском порту 27 июля в 20:00. Российское круизное судно прибыло в порт Батуми из Сочи через Турцию на рассвете с однодневным визитом. Граждане Грузии собрались в порту и криками и свистом проводили российских туристов на лайнер ASTORIA GRANDE.

На акции были слышны различные лозунги, в том числе «Абхазия – это Грузия». Участники акции держали в руках фотографии, изображающие войну 1990-х годов в Абхазии и войну 2008 года между Россией и Грузией. Около 21:00 судно начало покидать порт Батуми.

Параллельная акция протеста прошла в Тбилиси перед зданием Парламента, участники которой сожгли российские флаги.

Реакции на акцию протеста

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отреагировал на вчерашнюю акцию и назвал ее «позором». «Хочу употребить один резкий термин: то, что мы наблюдаем, в том числе и то, что мы видели сегодня, — это просто хамство, и хочу напомнить, что это хамство в разное время приносила стране очень тяжелые последствия — это было начало 90-х гг., это был относительно поздний период, это были 2004-12 годы, включая 2008 год».

Он подчеркнул, что власти «Грузинской мечты» успешно поддерживают мир в стране. Кобахидзе раскритиковал оппозицию и отметил, что они создают проблемы для страны. По его словам, необходимо проводить прагматичную политику, чтобы сохранить мир и способствовать развитию Грузии.

В то же время акцию протеста приветствовала депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая написала в Twitter после отплытия корабля: «Большой подарок от грузинского народа в Батуми».

Great gift by the Georgian people in Batumi 🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/YcNXhih6QZ — Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) July 27, 2023

Посол США Келли Дегнан также выразила поддержку протестующим и заявила журналистам, что «самая значимая реакция на круизный лайнер с российскими туристами была у граждан Грузии. И я думаю, они очень четко показали в Батуми и везде, что не приветствуют это. Грузины — замечательные, гостеприимные и радушные хозяева, но я не думаю, что… кто-то может рассчитывать на то, хорошую встречу устроят любому, кто оккупирует вашу территорию, разлучает семьи, задерживает ваших граждан. Думаю, ни для кого не было неожиданным, что граждане Грузии не приветствовали прибытие этого корабля».

Опасения с правовой точки зрения

Еще до начала акции протеста сошедшие с лайнера российские туристы делали антигрузинские и оскорбительные комментарии в общении с представителями СМИ. Один из них даже заявил, что посещал Абхазию, что является нарушением законодательства Грузии об оккупированных территориях. Все респонденты заявляли, что Россия не является оккупантом. Еще один турист отметил, что «везде Советский Союз, мы все одна страна».

«Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) опубликовала заявление о туристе, который, возможно, нарушил Закон Грузии об оккупированных территориях. В организации отметили, что въезд на оккупированные территории разрешен только со стороны Зугдидского и Горийского муниципалитетов. Въезд на оккупированные территории со всех других направлений для иностранных граждан и лиц без гражданства запрещен и является преступлением, предусмотренным статьей 322 (прима) Уголовного кодекса Грузии.

Организация призвала МВД «отреагировать для выявления лиц, нарушающих требования закона, и использовать против них механизмы, предусмотренные Уголовным кодексом».

Предыстория

Агентство морского транспорта Грузии сообщило 25 июля, что 27 июля круизный лайнер ASTORIA GRANDE под флагом Палау должен зайти в морской порт Батуми из Трабзона. По данным агентства, судно обслуживается турецкой круизной компанией «Miray Cruises International» и его заход носил коммерческий характер.

По данным Агентства морского транспорта, владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах под названием компании «Goodwin Shipping Limited» и не подпадает под международные санкции. В заявлении подчеркивается, что Агентство по согласованию со Службой доходов Министерства финансов Грузии постоянно инспектирует как суда, так и судовладельцев на предмет международных санкций. «Соответственно, если судно или владелец судна находится в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и проводить соответствующие процедуры», — говорится в сообщении ведомства.

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