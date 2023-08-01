АМЮГ выражает обеспокоенность задержанием участников акции протеста в Батуми

«Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) 31 июля опубликовала заявление, в котором откликнулась на события, произошедшие во время акции протеста по поводу прибытия круизного лайнера ASTORIA GRANDE с российскими туристами в порт Батуми, в ходе которой полиция задержала недалеко от порта 23 человека, в том числе одного гражданина Украины.

АМЮГ обращает внимание на факты возможного превышения полномочий в процессе задержания и отмечает, что «есть информация о наложении санкций на судовладельца и связанные с ним компании».

По мнению организации, настораживает тот факт, что правоохранительная структура, по сравнению со всеми остальными случаями, особенно заботится о безопасности граждан России, и «на этом основании, в том числе силовыми методами, ограничивает конституционные права демонстрантов мирно протестовать против российской оккупации и российского влияния в Грузии». В АМЮГ заявили, что МВД организовало безопасный коридор для граждан России, чтобы у них не возникли препятствия для проезда в город из круиза.

Ассоциация молодых юристов Грузии «продолжает следить за продолжающейся акцией в Батуми и защищать интересы незаконно задержанных лиц, однако до сих пор МВД не предоставляет информацию о местонахождении задержанных лиц. Адвокатам не дают возможности посещать своих подзащитных в изоляторах предварительного задержания».

Организация призывает МВД действовать исходя из конституционных интересов и не применять силу против мирных демонстрантов, а также не допускать практику незаконных административных задержаний и освободить ранее задержанных в административном порядке лиц.

Кроме того, соответствующие подразделения должны незамедлительно предоставлять адвокатам и членам семей задержанных информацию о местонахождении и состоянии задержанных лиц.

Организация также призывает Специальную следственную службу начать расследование возможных превышений силы со стороны правоохранителей.

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