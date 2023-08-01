Специальная следственная служба начала расследование возможного превышения полномочий со стороны полиции

Специальная следственная служба заявила 1 августа, что начато расследование по факту возможного превышения полномочий отдельными сотрудниками МВД в отношении участников акции протеста в Батумском порту 31 июля. По той же информации, расследование начато по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 333 УК Грузии.

Согласно заявлению Специальной следственной службы, начало расследования было основано на сообщениях, поступивших из Аппарата народного защитника и изоляторов временного содержания МВД.

«Специальная следственная служба активно проводит все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения объективности расследования», — говорится в сообщении.

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