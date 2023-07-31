На акции протеста против прибытия российского круизного лайнера в Батуми задержаны девять человек

Грузинские правоохранители 31 июля задержала девять человек возле Батумского порта, где проходила акция протеста против прибытия в порст круизного лайнера «Астория Гранде» из Сочи. Информацию о задержаниях корреспонденту «Civil Georgia» подтвердили в МВД Грузии. По сообщению местных СМИ, один из задержанных является гражданином Украины.

В МВД заявили, что «несмотря на многочисленные призывы сотрудников правоохранительных органов у Батумского порта, участники акции не подчинились их законным требованиям, в результате чего 9 человек были задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии. Призываем участников акции не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения».

Круизный лайнер «Astoria Grande», на борту которого находятся граждане России, вышел из порта Сочи 29 июля и прибыл в Батуми 31 июля в 05:30 из турецкого порта Трабзон.

Акция протеста началась в полночь в батумском порту после того, как полиция возвела баррикады перед заходом судна. Акция протеста продолжалась всю ночь и закончилась физической конфронтацией между полицией и протестующими.

31 июля около 10:20 туристов вывезли в город автобусами в сопровождении полиции. Протестующие забросали их яйцами.

Вместе с российскими туристами на лайнере Вместе с российскими туристами на лайнере находятся артисты телекомпании RU.TV, в том числе бывший солист Hi-Fi Митя Фомин, принимавший участие в патриотическом марафоне 2022 года «Zа Россию» в поддержку российского вторжения в Украину. С 2017 года Фомину запретили въезд в Украину после заявления о том, что Крым принадлежит России. В 2018 году перед выборами президента России он поддержал движение «Команда Путина» и заявил, что Путин поблагодарил его за социально значимые проекты. На судне также находится российская музыкальная группа «Те100стерон», основателями которой являются Валерий и Андрей Бирбичадзе. Эта группа в последние годы дает концерты для российских военных. По имеющимся данным, на корабле также находится белорусский певец Дмитрий Колдун. В 2018 году он провел концерт в т.е. ДНР. Несмотря на то, что Украина не ввела против него санкции, на сайте «War and Sanctions» он назван в числе активных сторонников агрессивной политики путинского режима.

Первая акция протеста против российского круизного лайнера состоялась 27 июля, в результате чего судно покинуло Батуми раньше запланированного срока. Планировалось, что круизный лайнер ASTORIA GRANDE под флагом Палау будет прибывать в Батуми каждые две недели. Судно эксплуатируется турецкой круизной компанией «Miray Cruises International», и его заход носил «коммерческий характер». Однако после протестов граждан Грузии компания объявила об исключении Батуми из списка судоходных маршрутов.

По информации Агентства морского транспорта Грузии, владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах под названием компании «Goodwin Shipping Limited» и не находится в списке международных санкций.

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