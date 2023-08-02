НПО Грузии: Закон об административных правонарушениях — репрессивный инструмент в руках полиции

Неправительственные организации Грузии 1 августа опубликовали заявление, в котором осудили задержания участников акции протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами в порт Батуми 31 июля.

Организации заявили, что полиция «в очередной раз не защитила свободу собраний и выражения мнений, гарантированную Конституцией Грузии, и помешала участникам протеста выразить свой протест мирным путем». В заявлении также говорится, что для пресечения выражения протеста полиция использовала практику административного задержания протестующих.

По заявлению организаций, задержано более 20 участников акции, которым не позволили встретиться с адвокатом сразу после задержания. По их словам, посетить задержанных можно было только в конце дня в изоляторах временного содержания Зугдиди, Озургети, Сенаки, Самтредиа.

«Произошедшие события еще раз подтверждают, что действующее законодательство об административных правонарушениях является репрессивным инструментом в руках полиции, который используется для необоснованного ограничения прав», — говорится в заявлении, – «Незаконное административное задержание и практика после задержания неприемлемы и нарушают основные права человека». Организации выразили готовность защищать права активистов и вместе с ними противостоять практике незаконных задержаний.

Заявление подписали «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Международное общество за справедливые выборы и демократию», «Международная прозрачность – Грузия!», «Демократическая инициатива Грузии», «Права Грузия».

Согласно тому же заявлению, некоторые из задержанных говорят о чрезмерном применении силы со стороны полиции, что происходило как во время задержания, так и после него. Одна из задержанных, гражданка Украины Марина Чобанян, заявила, что во время задержания с ней обращались грубо, а один из полицейских вел себя крайне агрессивно. По ее словам, ее задержали на улице, где также находились участники акции протеста, а затем отвели в место, где были только сотрудники полиции. Она также отметила, что есть видеозапись задержания и вроде бы все нормально, но до того, как никто не снимал видео и пока ее посадили в машину, была применена чрезмерная сила.

«Я обмоталась флагом, и пытались снять его с меня, почему, я не понимала. Это не является незаконным, и никому ничего плохого я не делала. Я была в шоке, когда с меня стягивали флаг и я ухватилась рукой за него. В это время мне скрутили руки, ломали пальцы, несколько раз ощутила удары. У меня до сих пор есть синяки», — сказала она.

Еще один задержанный, грузинский поэт Генри Долидзе, возглавляющий батумскую организацию партии «Дроа», также заявил, что стал объектом насилия со стороны полиции. Партия также опубликовала пост в Фейсбуке, где говорится, что Долидзе был избит начальником Батумского управления Департамента полиции Аджарии Ираклий Дгебуадзе.

74 грузинских писателя, переводчика и издателя опубликовали заявление в поддержку Генри Долидзе, в котором осудили «формы жестокого и унижающего достоинство обращения с грузинскими писателями». В заявлении говорится, что «складывается впечатление, что полицейских особенно раздражала гражданская активность Генри Долидзе в последнее время».

«Грузинские писатели, переводчики и издатели осуждают факт жестокого избиения Генри Долидзе (повреждения нескольких видов уже подтверждены экспертами) и призываем правительство Грузии как можно скорее расследовать этот случай и строго наказать виновных», – говорится в заявлении.

2 августа Батумский городской суд рассмотрел дело 15 из 23 человек, задержанных на акции протеста возле порта, и освободил задержанных под подписку. Суд над остальными задержанными состоится сегодня.

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