Факт-метр: где спасательные вертолеты Грузии?

4 августа медиа-проект «Факт-метр» «Ассоциации реформ Грузии» опубликовал исследование на спорную тему спасательных вертолетов, которая становится актуальной после каждого стихийного бедствия. Публикации исследования предшествовало заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сделанное сегодня перед журналистами. Когда Гарибашвили спросили о спасательных вертолетах и ​​напомнили о его прошлогоднем заявлении о том, что правительство собирается их купить, премьер-министр обвинил журналистов в выполнении «единственной задачи» по распространению лжи в течение 24 часов.

«Факт-метр» отмечает, что после крушения вертолета во время спасательной операции в Гудаури 29 августа прошлого года Гарибашвили заявил, что правительство продаст купленную прежним правительством вертолет «Супер Пума» и купит на эти деньги три новых вертолета. Однако, несмотря на это обещание, новых вертолетов у Пограничной полиции нет.

По данным «Факт-метра», Спасательная служба не имеет собственного вертолета и в чрезвычайных ситуациях использует вертолеты Пограничной полиции. Кроме того, несмотря на то, что вчера к спасательным работам были привлечены вертолеты Пограничной полиции, в связи с наступлением темноты работы в районе сходя оползня были остановлены до утра, поскольку у Грузии нет вертолетов, оборудованных для ночных спасательных работ.

Между тем, несмотря на заявления различных официальных лиц о том, что все существующие вертолеты будут капитально отремонтированы и модернизированы, а для Пограничной полиции запланирована закупка двух новых вертолетов, прогресс не наблюдается. 25 ноября прошого года МВД объявило упрощенную закупку трех вертолетов типа H145. В описании тендерной документации говорится, что часть вертолетов, находящихся на балансе Пограничной полиции, устарели, и их плановый ремонт также представляет значительную сложность. Поэтому правительство Грузии приняло решение закупить 3 вертолета современных стандартов. Согласно тендерной документации, компания «Airbus Helicopters S.A.S» выразила готовность приобрести собственные летательные аппараты путем приватизации, и в качестве суммы приватизации было определено 5 500 000 евро. А общая стоимость трех вертолетов составляет 26 500 000 евро. Вертолеты будут поставлены постепенно. В частности, первый вертолет будет получен в течение 17 месяцев, второй вертолет – в течение 19 месяцев, а третий вертолет – в течение 20 месяцев.

Народный защитник Грузии в заявлении от 4 августа подчеркнул, что в очередной раз стала очевидна нехватка технических средств, необходимых для преодоления такой кризисной ситуации, что напрямую связано с защитой права на жизнь и здоровье человека.

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